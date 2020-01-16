七一被刺警授「銀英勇章」 逾490人抗疫獲表揚

警官陶輝莊定賢再獲獎

今年獲頒紀律部隊及廉政公署卓越獎章及榮譽獎章者分別有13人及48人，較去年略減。2020年獲頒「行政長官公共服務獎狀」的警務處助理處長莊定賢（David Jordan）和陶輝（Rupert Dover），今年再獲頒「紀律部隊及廉政公署卓越獎章」。現為西九龍總區指揮官的陶輝和現為水警總區指揮官的莊定賢，在2019年反修例運動中，分別負責指揮多場示威的驅散行動及指揮速龍小隊。

其他受勳的紀律部隊人員，包括消防處前處長梁偉雄及剛獲委任為新一任廉政專員的懲教署前署長胡英明，均獲頒銀紫荊星章；政制及內地事務局長曾國衞與太太海關關長何珮珊，分別獲頒金紫荊星章和紀律部隊及廉政公署卓越獎章。

劉澤星劉宇隆孔綮毅獲銅紫荊

政府今年特別表揚參與抗疫的專家及社會人士，其中早前獲委任為政府抗疫專家顧問團成員的港大醫學院長兼新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星、港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆、港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅，都獲頒銅紫荊星章。

政府也向231人頒授行政長官社區服務獎狀，較去年增四成；獲頒行政長官公共服務獎狀的則有376人，則較去年增加一成多。在上述607人當中，493人是因參與應對新冠疫情而獲表揚。