曾兼遴選委主席 李家超獲大紫荊 行政署稱授勳名單林鄭決定 李沒參與

名單889人新高 7人大紫荊

前特首林鄭月娥任內最後一年向889人授勳及嘉獎，當中近七成獲頒行政長官社區服務或公共服務獎狀，另有50人獲委任為太平紳士。李家超、自由黨立法會議員張宇人、終審法院常任法官李義、科大校董會主席廖長城、藝發局主席王英偉、貿發局主席林建岳、全國政協常委吳良好獲頒授大紫荊勳章。

授勳名單由授勳及非官守太平紳士遴選委員會向特首推薦，委員會主席按規定由政務司長出任，李家超今年4月初辭任政務司長前是委員會主席。行政署回覆查詢稱，李家超沒有參與有關決定。

誰向李頒授？ 政府：適時公布

政府表示，授勳典禮將於今年稍後時間舉行，日期及安排會因應屆時的社交距離措施再決定。典禮過去通常由特首親自主持和頒授勳章及獎狀，今年李家超本人獲頒大紫荊勳章，對於屆時誰向李家超頒授，行政署稱會適時公布安排。李家超獲表揚在出任保安局長及政務司長期間「成績斐然」，並在協調相關政策制訂和實施擔任重要角色。

遴選委員會成員、行會召集人葉劉淑儀表示，獲推薦授勳的人倘在任委員會，均有避席，而委員會今年由林鄭月娥領導。至於李家超在典禮上如何接受勳章，她說未知政府安排，「沒理由自己掛（勳章）在自己身上這麼好笑」。

對於有專欄指出，中大校董會前主席梁乃鵬和校長段崇智本來獲授勳，惟其後被除名。葉太回應稱，委員會通過的推薦名單沒有被刪減，至於有否在討論過程剔除二人，她說討論內容須保密。問到二人是否被剔出名單，行政署表示不評論任何揣測。

現屆8司局長獲金或銀紫荊

已卸任上屆4局長獲金紫荊

除李家超外，現屆21名司局長中有8人獲授勳。政務司長陳國基、財政司副司長黃偉綸、文體旅局長楊潤雄、政制局長曾國衞、財庫局長許正宇、保安局長鄧炳強獲頒金紫荊星章，除陳國基之外，其餘均是上屆局長。至於由立法會「轉跑道」加入政府的律政司副司長張國鈞和民青局長麥美娟，則獲頒銀紫荊星章。

已卸任的多名上屆局長，包括陳帆、陳肇始、聶德權和薛永恒，均獲頒金紫荊星章，其中陳肇始獲表揚在任內制定醫療政策、應對新冠疫情表現卓越。今屆授勳名單亦有多名行會成員，湯家驊和曾任李家超競選辦副主任的陳清霞同樣獲頒金紫荊星章。

政府發言人表示，特首一般會在政府任期最後一年授勳予政治委任官員和行會成員。不過，上屆辭任民政局長的徐英偉不在授勳名單。根據慣例，每年的授勳名單通常在7月1日公布，惟政府6月底表示正全力籌備回歸25周年相關工作，因此今年延後公布授勳及太平紳士委任名單。

在50名太平紳士方面，名單包括立法會議員、管浩鳴牧師；浸會大學校長衞炳江等。

文匯獨媒涉偷步報道後刪除

政府新聞處昨午先向傳媒發放授勳名單，規定只可於今日發布。《文匯報》和「獨立媒體」昨日分別率先在網上泄露太平紳士和授勳名單，之後自行刪除。

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