【Emily】今屆財會審議快咗 陳健波拍片解釋

話項目已過兩關審議方呈財會

本報噚日報道，財委會近半年通過全部52個項目共1645億元撥款，當中逾96％項目以不記名方式舉手通過；如平均計，每1億元撥款花0.89分鐘獲通過，較上年度嘅1.69分鐘快近一倍。

波哥喺片中提到，審議時間唔係能否監察政府嘅標準，最重要係指出政府應該改善嘅地方。佢話，應該以整個審議程序同項目性質，全面評價財委會表現。佢又指好多項目喺事務委員會、工務或人事編制小組已有深入討論，好多有爭議嘅項目，需要官員會後親自向議員解釋，議員滿意同通過後先提交財會，由於議員已有共識支持有關項目，所以只需財會大部分議員舉手贊成，所以話佢哋用0.89分鐘批出1億撥款嘅計算唔公道。

佢舉例話，立法會審議政府架構重組時，由小組委員會、人事編制小組到特別會議，一共用咗十幾個鐘。佢重申，今屆財會討論時間唔係「太快」，亦能做好把關。