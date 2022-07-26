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2022年7月26日星期二
港聞二
教局：公民科內地團非自選 跌跛可免 議員憂「hea教hea讀」 官員稱首長級視學「敲山震虎」
狎童案呈堂片未隱事主名 警多甩漏遭官斥
紅館首試實名 有鏡粉「過四關」稱暢順
涉抬價騙東家1200萬 免稅店兩前高層被控
醫局研加強訪客醫護檢測要求 本報推算近月六成染疫長者未獲口服藥 醫生：不理想
機場推100檢疫酒店的士 每日津貼1500
6月保就業補貼85億 38企業取盡800萬
蘋果記者遇襲案 警稱缺證據疑犯精神病撤控
瞌睡間孫溺斃 爺忽略罪上訴得直 官：原審未證被告必知風險 不足入罪
理大外暴動案 認罪少女入教導所
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獻策援照顧者 理大教授：官商民要合作 立法非必須
關注團體調查：逾三成保安掙最低工資
新田兩鐵皮屋遭剷走 警列刑毁
初選案4被告提法律爭議 官9．15決定
網騙多 詐騙案半年升四成 整體罪案增1.8% 警：治安穩定
告《梅艷芳》侵商標 梅啟明遭剔除申索
向前同事求婚不遂 男子墮海獲救
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【Emily】曾讀人民大學法律課 容海恩：未修畢
【Emily】岑敖暉染疫康復 fb小編：好好中氣
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【明報專訊】（請看附圖）
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