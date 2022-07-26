港聞

港聞二

灣區手記：瘋狂星期四 ／文：尚東美

【明報專訊】「生了孩子以後一直瘦不下去，老公像變了一個人似的對我又打又罵，我好恨他，正當我打開手機想報警的時候，想起來今天原來是瘋狂星期四。」

如果有一日收到朋友這樣一條信息，大家會不會擔心？我就收到過，嚇了一跳還連忙問對方發生什麼事，卻猛然醒起，他是男的怎會有老公和生了兒子……朋友大笑後反問：「今天是瘋狂星期四啊！」

瘋狂星期四是什麼？網上翻了一翻，原來是肯德基於2018年推出每個星期四的定期特價優惠，本來這活動不慍不火的，但從去年5月開始，網上開始出現惡搞瘋狂星期四的內容，通常是以劇情離奇、標奇立異的小故事為開頭，不管內容有多荒誕離譜，最終都會轉折到「今天是瘋狂星期四，誰請我吃肯德基」的結論上。有趣的是，這些網文並非肯德基的公關營銷手段，純粹網民自發，受歡迎程度甚至還誕生了「瘋狂星期四文學」這一新興的網絡文學體。

瘋狂星期四文學也吸引到肯德基的注意，去年底還「官方」地舉行「瘋四文學盛典」的宣傳活動，展示網友原創內容，今年初更註冊「瘋狂星期四」商標，是有意將此打造成自家品牌節日，就如淘寶的雙十一那樣。

究竟有多少人會因為看了瘋狂星期四文學而去吃肯德基，無從考究，只是這樣透過胡編惡搞去搶眼球的網絡潮流卻令我隱隱感到不安，上星期四便收到一封仿照王者榮耀官方發出的遊戲終止營運通告，看到最後才知原來又是一篇瘋狂星期四文章。

告訴朋友對惡搞可能會變成造謠的擔憂，朋友卻又笑了：「年輕人都不這麼認為，是你老了。」

文：尚東美

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