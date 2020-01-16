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大灣區GBA新聞：穗郊樓盤邨巴式微 祈福僅餘3線停運 30年歷史 曾擁10餘線150車

【明報專訊】開創港人北上置業潮流、港人居住比例曾高達80%的廣州祈福新邨，由發展商祈福集團營運了30年的邨巴服務於月初正式停駛。祈福邨巴既承載着不少港人的集體回憶，其結束營運也揭示了在城市公共交通的發展之下，曾盛極一時的邨巴已日漸式微。

明報記者 陳子凌

年年虧損 交廣東中旅接手

1990年代初，廣州郊區樓盤的興起促使了邨巴的出現，而最早期的邨巴便是位於番禺區的祈福新邨；1992年首批業主入住時，祈福新邨開通了前往海珠區沙園、市橋水晶閣及南沙港的3條邨巴線。之後邨巴線路不斷擴充，巔峰時期曾擁有150多輛巴士，線路多達10餘條，接載居民往返越秀、荔灣、海珠、天河、黃埔等多個區域。

在營運了30年之際，祈福新邨宣布邨巴服務於7月5日正式停運現存的花園酒店線、天河體育中心1線及東圃線共3條邨巴路線。祈福解釋，多年來集團在交通方面投入累計數億元（人民幣，下同），包括祈福巴士總站建設升級，購買更換車輛、長期保養、維修和人工成本等。由於祈福邨巴僅高峰時段滿座，其他時段幾乎空車，營運年年虧損，因此決定停運。至於原有3條路線，將由廣東中旅集團接手，繼續為居民服務，但班次將根據客流調整。

公交鐵路自置汽車取代

事實上，祈福邨巴的停運，正是廣州樓盤邨巴服務由盛轉衰的縮影。祈福新邨於1992年入伙並為住客提供邨巴服務，隨後像華南碧桂園、南國奧園、星河灣、雅居樂、華南新城等郊外樓盤也紛紛開設邨巴。在鼎盛時期，僅在天河區宏城廣場就有約40個不同樓盤的邨巴接觸住客。

隨着廣州公共交通、地鐵線路的發展，加上自置汽車代步，令進入2000年後選擇乘坐邨巴的住客愈來愈少，在高昂的營運成本下，不少樓盤邨巴選擇停運，例如番禺區麗江花園，自2003年起陸續引入多條巴士路線，加上地鐵3號線的開通，2010年麗江花園邨巴停運，如今該樓盤住客出入都以巴士接駁地鐵為主。

另外亦有些邨巴像祈福新邨那樣，改由專業交通運輸公司接管，例如2005年8月，廣州市一汽巴士公司便接管了華南新城邨巴，目前華南新城的巴士線有6條，分別前往廣州火車站、花園酒店、宏發大廈、靖海路總站、星匯園等。

社區團體：地產商售後必減補貼

據了解，目前廣州仍有小量樓盤的邨巴仍在行駛，但部分也面臨停運風險。對於邨巴如何走出虧損困境，廣東省華南和諧社區發展中心理事長周活寧表示，隨着地產商完成銷售，必然會減少前期物業補貼，優先減少甚至裁撤的就是邨巴；因此，把邨巴服務交給專業的交通運輸公司營運，其實不失為一個好辦法。他說，交通運輸公司有規模優勢，此外隨着城市化進程，當年郊區樓盤周圍現已發展到一定規模，乘客需求增加，因此改以公交形式去營運，而不是只限住客乘坐，反而有望讓服務變得更穩定。

相關字詞﹕廣州交通 祈福新邨 大灣區

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