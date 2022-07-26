告《梅艷芳》侵商標 梅啟明遭剔除申索

須付訟費 庭外表明欲上訴

原告梅啟明沒有律師代表，自行到庭；被告為安樂影片。梅啟明甫開庭時申請押後聆訊，冀尋求法律意見上訴。惟法官陸啟康表示，梅啟明早前申請法援被拒，法庭不會再押後，將處理安樂影片提出的剔除申請。

對於梅啟明表示正為「梅艷芳」申請出版類別的商標，質疑《梅艷芳》內容涉侵權，陸官表明不同意。陸官稱，該商標尚未註冊，根據《商標條例》，法庭不會處理有關的侵權訴訟。

至於梅啟明持有珠寶、鐘表等類別的「梅艷芳」商標，陸官表示顯而易見，電影的內容與珠寶不盡相同。陸官又指出，雖然電影及有關宣傳材料包涵梅艷芳的名字，但不會構成使用商標，只是告訴觀眾電影的內容，「片名只是反映電影的性質，即是已故歌手梅艷芳的傳記」。

官提「梅啟明是否擁梅艷芳商譽」

陸官提到，本案帶出一個「有趣」的地方，在於梅啟明是否真正擁有梅艷芳的商譽（goodwill），但這不是本案重點；由於梅啟明的申索明顯沒有勝算，陸官下令剔除申索。此外，安樂影片一方要求梅支付訟費，陸官問及梅啟明的意願，梅表示反對承擔訟費，稱「我一定要上訴」，陸官聽畢下令梅支付訟費。

梅啟明在庭外批評判決不公平，「如果我繼續輸落去，所有演藝界的人包括明星歌星，全部畀人用晒（商標）」。他舉例稱，李小龍的商標要徵求家人同意才可使用，「香港法律點搞啫」。他聲稱被大公司以財力欺壓，「點解嗰個（終審法院的正義女神像）要掩住對眼？無眼睇啊」。

【案件編號：HCIP 8/22】