網騙多 詐騙案半年升四成 整體罪案增1.8% 警：治安穩定

至6月底 201人涉違國安法被捕

逾半已被檢控

警方表示，今年上半年香港整體治安情况穩定，大部分罪案錄得下跌，暴力罪案減少12.2%；整體破案率30.6%，較去年跌5.1個百分點。詐騙案錄得12,326宗，大升41.7%，逾七成與網上騙案有關；升幅主要來自網上購物騙案、求職騙案、投資騙案及電話騙案，升幅為四成至約4倍。投資騙案主要手法是「網戀投資騙案」及以虛假投資應用程式誘騙受害人，電話騙案主要手法仍是「假冒官員」及「猜猜我是誰」。

警：暴力案減12% 破案率跌5百分點

警方過去半年瓦解多個詐騙集團，涉及逾1000宗網上購物騙案、網上求職騙案、網上投資騙案、電話騙案等，拘捕超過250人，涉及騙款約5億元。反詐騙協調中心勸止逾300宗騙案事主匯出騙款，並攔截超過7億元騙款。

警方稱，為應對本土極端分子的活動轉趨隱蔽和地下化，6月將原有的「反暴力報料熱線」升級為「反恐舉報熱線」，截至7月中共接獲逾3800個信息舉報，正跟進涉恐涉暴的舉報。

兇殺三合會罪案升 行劫爆竊跌

部分罪案錄得升幅，包括兇殺、勒索、失車及三合會相關罪案等。兇殺案有16宗，增60%，其中11宗涉及家庭或親屬間的暴力。勒索案亦升三成至921宗，大部分增幅來自「裸聊」勒索案，增加了215宗，共708宗，學生為主要受害人群組，逾六成受害人年齡為30歲或以下。錄得跌幅的罪案包括行劫、爆竊、傷人及嚴重毆打、刑毁、刑事恐嚇、盜竊、性罪行及嚴重毒品罪行等。

因犯刑事罪被捕的青少年（10至20歲）共1245人，跌18%，惟涉及傷人及嚴重毆打、詐騙及非法會社罪行的被捕青少年仍錄得升幅。警方稱，上半年有9名13至14歲男學童遭毒販利用販運冰毒、可卡因等而被捕；有55名12至16歲青少年受損友影響參與包括淋紅油等收數活動，包括46名學生；有12名12至15歲女童為掙快錢被賣淫集團利用參與賣淫活動。