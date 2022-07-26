關注團體調查：逾三成保安掙最低工資

七成日做最少10小時 八成兩年沒加薪

是次問卷調查於今年5月16日至6月30日訪問144名從事物管業的現職保安員。結果顯示，約八成受訪者的工資在過去兩年沒有增加，另外，政府2019年後未調整最低工資水平，故部分領取最低工資的保安員被凍薪4年。中心實習社工曾春燕表示，疫情下有受訪者自資購買防疫用品，支出增加，若凍薪情况持續，將難以維持生計。

疫下生活壓力大 有人借錢度日、一天一餐

調查亦發現約八成受訪者疫下對生活及工作感到壓力，部分人出現失眠、頭痛和腰痠背痛等症狀，他們擔心感染新冠病毒後須停工，致收入減少。保安員C君表示，疫情初期須向朋友借1萬元度日，購買炒至800元一盒的口罩及其他防疫物資；他稱自己曾於今年3月染疫，因當時《僱傭條例》未修訂，隔離期間不能獲得14天有薪病假，嚴重影響情緒。

領取最低工資的保安員阿中稱，疫情期間，從事餐飲業的長兄工作不穩定，兩兄弟依靠他一份薪金維持生計。為節省開支，阿中每天只吃早餐，有時僅喝水或吃住戶贈送的餅乾充飢。

倡最低工資50元 一年一檢

中心主任畢雁萍建議法定最低工資增至每小時50元或以上，讓薪金提升至令保安員感到「有尊嚴的水平」，避免基層保安員的購買力被通脹蠶食和變相減薪，難以應付食品、租金的價格升幅。

中心又認為，法定最低工資「兩年一檢」的機制，是大部分基層市民薪金增幅「跑輸」通脹的主因，畢雁萍冀改為「一年一檢」，確保工友薪金追上通脹幅度，亦期望政府為保安員訂立有薪用膳時間，讓他們有合理休息時間，避免長時間工作及影響健康。