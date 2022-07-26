獻策援照顧者 理大教授：官商民要合作 立法非必須

明報記者 陳柔雅

曾永康領導研究 屢聞辛酸故事 母照顧自閉兒20年未放一天假

勞福局前年7月委託理大顧問團隊研究，透過訪談、小組討論、文獻回顧及研究不同經濟體做法，分析長者和殘疾人照顧者的服務需要，並公布「香港長者及殘疾人士照顧者的需要及支援顧問研究」報告。理大鄺美雲社會心理健康教授、康復治療科學講座教授及系主任曾永康接受本報專訪時稱，團隊接觸逾5400人，包括照顧者、團體及專業人士，聽到許多辛酸故事，如有五旬母在焦點小組甫開口便哽咽，說已照顧自閉兒20年，「一日假都未放過」，也有年輕照顧者為家人放棄工作。

須增認識服務資訊 加強識別高危照顧者

曾永康認為，政府有向照顧者提供服務，但缺乏系統及整合，訪談期間亦發現不少照顧者不知服務存在，須提升照顧者對服務資訊的重視和認識。他認為，「若你不改善（照顧者支援），耐不耐就會爆一單（慘劇）」，未來亦要加強識別隱蔽及高危照顧者。他說報告已給予清晰建議，相信政府有決心解決問題。

照顧者定義應視服務對象而定

不少議員關注照顧者定義，曾永康認為不能一刀切，應針對不同服務對象及目標而制定不同定義。針對年輕照顧者，他冀推動工作友善環境，令他們可兼顧工作及照顧者角色，英國、澳洲等地有相關政策，例如澳洲向照顧者提供法定假期。

英國、澳洲等地有針對照顧者的法例，確立照顧者法定權利（見表）。被問本港應否立法，曾永康認為立法好處是清晰列出規定，例如為年輕照顧者提供法定假期，「立法當然最好」，但不認為要有法例，照顧者支援才能做得好。他舉例，英國雖有法例，但不夠資源落實，反觀新加坡沒法例，但有明確計劃，政府、商界及非政府機構合作模式值得本港學習。

服務、社區券、現金支援 各有長短

報告建議提供服務、社區券及現金組合以支援照顧者。曾永康認為最直接是提供專業服務，例如當照顧者腰痠背痛，可給予物理治療；社區券則可兌換所需服務，但未必涵蓋一些服務；現金自由度大，但照顧者可能用在不合適地方，故最理想是提供3種支援，如何落實由政府決定。

近年社福開支大增，對於照顧者相關津貼是否難由政府長遠獨力承擔，曾永康說「什麼都要政府承擔是不切實際」，社會要「群策群力，有錢出錢，有力出力」，像扶貧一樣，大家對照顧者均有責任。他說當年輕人無法上樓，有財團提供土地興建社會房屋，「為何不對（照顧者）都伸出援手呢？」舉例超市可為照顧者提供折扣優惠。

曾永康慨嘆香港「太經濟掛帥」，「但有時停下來看看，有很多有需要的人、好像不關事的人，都需要我們幫忙」，希望政府、商界及社會營造支持及協助照顧者的社區氣氛。