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和你Lunch兩學生控蒙面集結 控方：有片段拍到拋磚

【明報專訊】2019年11月13日反修例「三罷」當日，中午有人在中環一帶響應「和你Lunch」，兩名男學生及後遭警方截停和拘捕。兩人否認非法集結罪及在身處非法集結時使用蒙面物品罪，昨日在區域法院開審。控方開案陳辭指出，有片段拍攝到兩人向行車路面拋磚，他們攜有裝備到場鼓勵非法集結，而且他們擲磚後逃去，是有意圖及實質參與非法集結。

指攜裝備到場鼓勵集結

兩名被告譚家樑（20歲）及周柏希（21歲）均為學生。控方指出，當日正午畢打街一帶有人非法聚集和佔據行車路，高叫「香港人報仇」和「沒有暴徒，只有暴政」口號，他們身穿上班服裝或黑白色衫，佩戴口罩和手持雨傘。

有人沿途在干諾道中和德輔道中行車路上拋擲磚塊，又以竹枝、圍欄和垃圾等物件妨礙車輛行駛，畢打街有店舖遭受破壞。下午約1時半，超過300名示威者在畢打街一帶聚集，以人鏈方式接力傳遞雨傘等物品，並築起傘陣及路障與警方對峙。

警方其後清場時截停拘捕兩名穿黑衣的被告，譚家樑當時頸上掛有泳鏡和護目鏡，攜有勞工手套和灰黑色口罩；周則佩戴黑色鴨嘴帽和攜有橙灰色手套。

控方表示，有片段顯示，戴灰黑色口罩的譚家樑步行時於干諾道中的行車路上擲下一塊磚頭，而戴口罩的周柏希亦與一名女子步往德輔道中時，從袋中取出磚頭拋擲在路上。

【案件編號：DCCC 611、612/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕禁蒙面法 非法集結罪 和你Lunch 反修例事件

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