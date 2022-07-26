港聞

港聞二

理大外暴動案 認罪少女入教導所

【明報專訊】2019年理大被警方圍堵，有網民發起「圍魏救趙」行動，10人涉在尖沙嘴暴動，其中案發時16歲的女學生開審前認罪，昨日在區院被判入教導所。法官李慶年表示，修例風波引發暴亂事件，很多暴動參與者均為年輕人，包括本案被告。他們雖懷着改變社會的理念，但以違法方式表達，害人害己；強調他們縱沒親自作暴力行為，但蓄意到場鼓勵亦有罪，且罪責非輕。

官：縱沒暴力 到場鼓勵罪責非輕

法官引述報告稱，被告吳詠詩（現年19歲）適合判入教導所，望法庭讓她接受更生鍛煉。辯方又稱，根據案例，參與程度低的年輕暴動者判囚40多個月，實際服刑約26個月，而教導所刑期可長達3年，故判教導所的刑期是合理相稱。

法官判刑時指出，案發於2019年11月19日清晨，是前兩天暴動的延續，有示威者藉於理大附近搗亂分散警方封鎖能力，營救校內志同道合者。暴動歷時約80分鐘，橫跨尖沙嘴厚福街和加拿分道一帶，有人使用爆炸力強的特製汽油彈。

法官又稱，本案暴動涉數十人投擲汽油彈及堵路，他們有備而來，但不算計劃周詳和部署精密，無人因此受傷，情節屬中等。另外，沒證據顯示被告曾直接作出暴力行為或有號召角色，她只是攜勞工手套、頸圍等裝備留守現場，藉增加人數壯大聲勢。

法官考慮到有關案例和本案情節，認為被告有勇氣認罪，對過錯有承擔，沒逃避或玩弄程序公義，節省法庭時間，判被告入教導所，並對被告說「希望你可以珍惜呢個機會」。

案情稱，當日有示威者前往尖沙嘴分散警力，有警長遭示威者投擲汽油彈。警方出動水炮車驅散，被告逃至厚福街被制服，她被搜出的勞工手套含有易燃溶劑。案中另一名開審前認罪的男被告將在8月26日判刑；餘下8人不認罪受審。

【案件編號：DCCC 640/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕教導所 區域法院 暴動罪 理大救援戰 反修例事件

上 / 下一篇新聞

教局：公民科內地團非自選 跌跛可免 議員憂「hea教hea讀」 官員稱首長級視學「敲山震虎」
教局：公民科內地團非自選 跌跛可免 議員憂「hea教hea讀」 官員稱首長級視學「敲山震虎」
狎童案呈堂片未隱事主名 警多甩漏遭官斥
狎童案呈堂片未隱事主名 警多甩漏遭官斥
紅館首試實名 有鏡粉「過四關」稱暢順
紅館首試實名 有鏡粉「過四關」稱暢順
涉抬價騙東家1200萬 免稅店兩前高層被控
涉抬價騙東家1200萬 免稅店兩前高層被控
醫局研加強訪客醫護檢測要求 本報推算近月六成染疫長者未獲口服藥 醫生：不理想
醫局研加強訪客醫護檢測要求 本報推算近月六成染疫長者未獲口服藥 醫生：不理想
機場推100檢疫酒店的士 每日津貼1500
機場推100檢疫酒店的士 每日津貼1500
6月保就業補貼85億 38企業取盡800萬
6月保就業補貼85億 38企業取盡800萬
蘋果記者遇襲案 警稱缺證據疑犯精神病撤控
蘋果記者遇襲案 警稱缺證據疑犯精神病撤控
瞌睡間孫溺斃 爺忽略罪上訴得直 官：原審未證被告必知風險 不足入罪
瞌睡間孫溺斃 爺忽略罪上訴得直 官：原審未證被告必知風險 不足入罪
和你Lunch兩學生控蒙面集結 控方：有片段拍到拋磚
和你Lunch兩學生控蒙面集結 控方：有片段拍到拋磚
獻策援照顧者 理大教授：官商民要合作 立法非必須
獻策援照顧者 理大教授：官商民要合作 立法非必須
關注團體調查：逾三成保安掙最低工資
關注團體調查：逾三成保安掙最低工資
新田兩鐵皮屋遭剷走 警列刑毁
新田兩鐵皮屋遭剷走 警列刑毁
初選案4被告提法律爭議 官9．15決定
初選案4被告提法律爭議 官9．15決定
網騙多 詐騙案半年升四成 整體罪案增1.8% 警：治安穩定
網騙多 詐騙案半年升四成 整體罪案增1.8% 警：治安穩定
告《梅艷芳》侵商標 梅啟明遭剔除申索
告《梅艷芳》侵商標 梅啟明遭剔除申索
向前同事求婚不遂 男子墮海獲救
向前同事求婚不遂 男子墮海獲救
大灣區GBA新聞：穗郊樓盤邨巴式微 祈福僅餘3線停運 30年歷史 曾擁10餘線150車
大灣區GBA新聞：穗郊樓盤邨巴式微 祈福僅餘3線停運 30年歷史 曾擁10餘線150車
大灣區GBA新聞：第三批藥械通公布 12新品
大灣區GBA新聞：第三批藥械通公布 12新品
灣區手記：瘋狂星期四 ／文：尚東美
灣區手記：瘋狂星期四 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】匆忙客「干擾」 莊陳有踏月台空隙 籲乘客「放慢腳步，顧下身邊人」
【Emily】匆忙客「干擾」 莊陳有踏月台空隙 籲乘客「放慢腳步，顧下身邊人」
【Emily】今屆財會審議快咗 陳健波拍片解釋
【Emily】今屆財會審議快咗 陳健波拍片解釋
【Emily】青研網上調查：八成人認同習四點希望
【Emily】青研網上調查：八成人認同習四點希望
【Emily】曾讀人民大學法律課 容海恩：未修畢
【Emily】曾讀人民大學法律課 容海恩：未修畢
【Emily】岑敖暉染疫康復 fb小編：好好中氣
【Emily】岑敖暉染疫康復 fb小編：好好中氣
【Emily】政助李惠履新 司長陳國基出帖歡迎
【Emily】政助李惠履新 司長陳國基出帖歡迎