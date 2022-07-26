理大外暴動案 認罪少女入教導所

官：縱沒暴力 到場鼓勵罪責非輕

法官引述報告稱，被告吳詠詩（現年19歲）適合判入教導所，望法庭讓她接受更生鍛煉。辯方又稱，根據案例，參與程度低的年輕暴動者判囚40多個月，實際服刑約26個月，而教導所刑期可長達3年，故判教導所的刑期是合理相稱。

法官判刑時指出，案發於2019年11月19日清晨，是前兩天暴動的延續，有示威者藉於理大附近搗亂分散警方封鎖能力，營救校內志同道合者。暴動歷時約80分鐘，橫跨尖沙嘴厚福街和加拿分道一帶，有人使用爆炸力強的特製汽油彈。

法官又稱，本案暴動涉數十人投擲汽油彈及堵路，他們有備而來，但不算計劃周詳和部署精密，無人因此受傷，情節屬中等。另外，沒證據顯示被告曾直接作出暴力行為或有號召角色，她只是攜勞工手套、頸圍等裝備留守現場，藉增加人數壯大聲勢。

法官考慮到有關案例和本案情節，認為被告有勇氣認罪，對過錯有承擔，沒逃避或玩弄程序公義，節省法庭時間，判被告入教導所，並對被告說「希望你可以珍惜呢個機會」。

案情稱，當日有示威者前往尖沙嘴分散警力，有警長遭示威者投擲汽油彈。警方出動水炮車驅散，被告逃至厚福街被制服，她被搜出的勞工手套含有易燃溶劑。案中另一名開審前認罪的男被告將在8月26日判刑；餘下8人不認罪受審。

【案件編號：DCCC 640/20】

（反修例風暴）