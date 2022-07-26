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瞌睡間孫溺斃 爺忽略罪上訴得直 官：原審未證被告必知風險 不足入罪

【明報專訊】前年6月3歲男童在大埔康樂園獨立屋泳池遇溺不治，七旬祖父於看管孫兒時小睡片刻，受審後被裁定對所看管兒童故意忽略罪成，判囚兩個月、緩刑18個月。祖父就定罪上訴，高等法院昨頒判辭裁定得直，撤銷定罪。判辭稱本案是非常不幸的意外，但原審裁判官無法證明祖父必然知道打瞌睡風險，即使祖父打瞌睡時不能看管孫兒，本身不足以入罪。

判辭指出，上訴人李群超為男童李子天（終年3歲）的爺爺，對孫兒愛護有加，一家關係融洽。事發2020年6月，上訴人長子的一對子女在上訴人的獨立屋留宿一晚，翌日下午上訴人和太太陪同孫兒孫女在屋內泳池和吹氣水池嬉戲。不久，上訴人太太帶孫女到浴室洗澡，剩下上訴人獨自看管孫兒。

稱原審過嚴 「誰可確保小孩無風險？」

孫兒起初在水深30厘米吹氣水池嬉水，上訴人替孫兒脫去游泳手袖後小睡，醒來發現孫兒在另一個水深可達1.5米的泳池遇溺。上訴人自辯時解釋，「事後諗番轉頭，我梗係知道自己瞌一瞌」，並稱自己曾服用糖尿病藥物。

上訴方質疑定罪不穩妥，稱原審裁判官錯誤裁定上訴人罔顧孫兒溺水風險。法官李運騰同意原審裁判官所指，證據顯示上訴人知悉孫兒可能溺水的風險，不過原審裁判官裁定他在8至10米外觀察孫兒也不能排除遇溺風險，李官認為當中採納的標準過於嚴格。李官說，任何活動都有風險，並不是讓兒童進行有風險的活動就構成罔顧，「試問有什麼家長可以確保小孩不面對任何風險呢？」

脫孫手袖作定罪基礎 法律上不正確

李官又稱，原審裁判官基於上訴人服藥後或有睡意、當日天氣炎熱等因素，裁定他主觀意識到自己打瞌睡的風險，未必是唯一合理的推論。李官續說，原審裁判官以上訴人脫去孫兒手袖為定罪基礎，法律上並不正確，裁定原審定罪不穩妥，並擱置原審判刑。李官提及，法院對上訴人一家的遭遇深表同情，相信事件令上訴人遺憾一生，甚至難以面對家人，但他是否須負上刑責，須按照法律及證據決定。

【案件編號：HCMA351/21】

相關字詞﹕上訴得直 溺斃 對看管兒童故意忽略罪 康樂園 高等法院

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