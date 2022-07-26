蘋果記者遇襲案 警稱缺證據疑犯精神病撤控

事主無奈 未能了結擔心出入

事主向本報表示，去年9月收到警方通知，案件將排期審議，但因疫情而需時3個月至半年輪候，稱因被捕人不認罪，事主須出庭作證。該記者今年3月再收到警方通知，諮詢是否同意被捕人認罪及簽守行為處理，事主當時拒絕。

去年獲告知排期 今年被問允守行為否

事主本月12日收到警方電話通知，稱因被告律師提交充足證據，證明其中一名被告「有好厚的精神病紀錄」，又說對方有住精神病院舍，故決定撤銷檢控；同日警方寄出信件稱已完成調查，「已審慎考慮調查所得之證據，現時證據不足以對任何人提出起訴」，又說「若將來得到更多資料顯示有人涉案，警方會覆核案件」。

事主表示，當時遇襲後有到醫院求醫並取得驗傷報告，其姊頭部及左眼窩瘀傷，她則右耳背受傷，分別需時一個半月及半個月痊癒；她對撤控感無奈，亦未能追究事件。

大狀：可考慮民事索償

大律師陸偉雄稱，律政司檢控政策包括考慮被告背景、精神狀况、當時是否受情緒或精神病影響等，若未能證實犯罪意圖會影響勝算，故律政司會基於類似因素及案件嚴重程度考慮是否檢控。陸說，事主可考慮循民事方向索償。

事發2019年9月24日晚上8時許，事主與胞姊於秀茂坪一食肆遭4名戴黃色安全帽男子襲擊，歷時約半分鐘，其間有人說「叫你老細肥佬黎還錢」。事主其後報警，與胞姊一同送院。