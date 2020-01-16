6月保就業補貼85億 38企業取盡800萬

【明報專訊】政府昨於「2022保就業」計劃網頁更新領取5月及6月工資補貼的僱主名單。約15.3萬名僱主取得5月工資補貼，涉及逾100億元和130萬名僱員；已領取6月份工資補貼的僱主則有約13.5萬，涉及共85億元和約110萬名僱員，政府會在更多僱主領取補貼後持續更新名單。翻查6月名單，有38間企業為1000名僱員申請8000元全額補貼，分別於該月獲批800萬元資助。
涉及110萬僱員
今輪保就業計劃涵蓋僱主今年5月、6月、7月的工資補貼，月薪8000元或以上僱員可以申請「8000元全額補貼」；3000元或以上但少於8000元僱員可以申請「4000元半額補貼」；少於3000元的65歲或以上僱員可以申請「4000元年長補貼」。
「受限名單」以外的企業可最多可為1000名合資格僱員申領補貼。據6月名單，有43間企業用盡名額上限，當中有38間均申請全額補貼，該月可獲800萬元資助，涉及多類企業，包括電梯維修、食肆、國際學校、巴士公司等（見表），航空相關企業則包括香港空運貨站有限公司、香港飛機工程有限公司等。餘下5間有至少1000名僱員的公司，部分申請為半額補貼，6月獲津貼金額由600萬至788萬元不等，包括服裝店Uniqlo、聖安娜餅屋等。