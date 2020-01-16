6月保就業補貼85億 38企業取盡800萬

涉及110萬僱員

今輪保就業計劃涵蓋僱主今年5月、6月、7月的工資補貼，月薪8000元或以上僱員可以申請「8000元全額補貼」；3000元或以上但少於8000元僱員可以申請「4000元半額補貼」；少於3000元的65歲或以上僱員可以申請「4000元年長補貼」。

「受限名單」以外的企業可最多可為1000名合資格僱員申領補貼。據6月名單，有43間企業用盡名額上限，當中有38間均申請全額補貼，該月可獲800萬元資助，涉及多類企業，包括電梯維修、食肆、國際學校、巴士公司等（見表），航空相關企業則包括香港空運貨站有限公司、香港飛機工程有限公司等。餘下5間有至少1000名僱員的公司，部分申請為半額補貼，6月獲津貼金額由600萬至788萬元不等，包括服裝店Uniqlo、聖安娜餅屋等。

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