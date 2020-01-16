港聞

港聞二

機場推100檢疫酒店的士 每日津貼1500

【明報專訊】政府昨起在機場推出100輛「指定檢疫酒店的士」，抵港旅客可自費乘的士到檢疫酒店；的士按表收費，並可獲每輛車每日1500元的政府補貼。業界表示，該服務推出得較急，截至昨傍晚約做了100多宗生意，與預期相若，盼政府放寬入境限制，讓更多旅客抵港並乘搭指定的士。

運輸及物流局昨宣布，昨日起於機場推出指定檢疫酒店的士服務，由的士業界以試辦形式安排100輛的士接載旅客前往檢疫酒店，乘客按表付車資以及其他附加費，如隧道費及行李費等。指定的士每朝8時至凌晨2時提供服務，每輛每日可獲1500元補貼。

除指定的士，抵港旅客亦可自費乘搭檢疫酒店的貴賓專車，現時約有10間檢疫酒店有該服務。此外，旅客可乘搭政府安排的免費點對點交通。醫務衛生局由本月初開始將該服務的路線增至18條，每次途經3至5間檢疫酒店，車程不超過兩小時。

林世雄：回應需求 言通關「扯太遠」

運輸及物流局長林世雄昨早到機場視察，被問及會否增加指定的士數目，林稱要視乎市民對該服務的需求，如有需要會調整服務，也可按機場運作需要和市民需求調整服務時間。至於推出該服務是否為通關做準備，林說推出服務是回應市民對於前往檢疫酒店的點對點交通服務需求，認為通關說法是「扯得太遠」。

截至傍晚百宗生意

業界：無事先宣傳 未必反映實况

的士車行車主協會永遠會長吳坤成稱，截至昨傍晚約6時，機場指定的士約做了100多宗生意，部分的士昨早8時許到場，至傍晚前只做了兩轉生意，但到傍晚時分情况轉好，約6時有約10名旅客排隊等乘的士。他認為，當局推出計劃前沒有宣傳，業界也只有兩日準備，首日生意量未必能反映實况，要再觀察多數日。他又希望政府放寬入境限制，例如減少抵港旅客在酒店檢疫日數，讓來港旅客人數增加，相信乘搭指定的士的人數也會上升。

（新冠疫情）

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