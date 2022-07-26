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醫局研加強訪客醫護檢測要求 本報推算近月六成染疫長者未獲口服藥 醫生：不理想

【明報專訊】現屆政府多次強調要保護醫院和院舍，免醫護等受新冠病毒感染。醫管局昨公布多項措施，包括正研究參照院舍做法，加強探訪者的核酸檢測要求，並會將員工每周接受兩次核酸檢測的安排，分階段擴展至更多前線醫護。另外，醫管局自6月起共處方約9600劑新冠口服藥，即同時期少於四成染疫長者獲處方；有專科醫生認為情况不理想，近日不少離世病人為社區長者，促當局擴大口服藥接觸面，讓染疫長者盡早服藥。

本港昨新增4130宗陽性檢測個案，其中3906宗本地感染；另公布多3名病人離世。沙田醫院外科病房現群組，累計4名病人和4名員工染疫。近期接連有公院現感染群組，醫管局昨公布擬加強員工、病人和探訪者檢測，探訪者方面，局方正考慮參照院舍下月生效的做法，即須出示48小時內核酸檢測陰性結果，康復者不獲豁免。

探病看齊院舍 須兩日內核酸

醫管局總行政經理關慧敏稱，理解家屬探訪對病人康復很重要，現沒打算一刀切暫停，並會酌情處理緊急探訪，例如容許先出示快速測試陰性結果，探訪後才補交核酸結果。呼吸系統專科醫生梁子超認為，Omicron繁殖速度快，48小時足以令患者由核酸檢測陰性變成具傳染性，建議家屬探訪前可額外快測。

多兩科員工須兩周一驗 或再擴

醫管局上周起要求較高風險病房員工包括腫瘤科、血科等，除每天快測外每周須做兩次核酸檢測；局方昨公布本周將擴至精神科和療養科，其後或涵蓋更多前線醫護。關慧敏說，透過新安排共發現8名員工染疫，認為具成效，惟研究擴大適用範圍時，需考慮醫院檢測量是否足以應付，不排除會尋求私營檢測商協助。至於病人檢測，她說部分病人入院初期無病徵，數天後才病發和病毒量增加，故現已要求病人除入院第一日接受核酸檢測外，第三日亦須再做。

梁子超倡外展上門為長者診症派藥

此外，醫管局現會透過指定診所、私家醫生及公立醫院等途徑，向60歲或以上等合資格病人處方兩款新冠口服藥；據早前立法會文件，局方至5月31日共處方約2.84萬劑口服藥。醫管局昨回覆，至7月24日共處方逾3.8萬劑，其中逾1萬劑是給急症室或住院病人，其餘約2.8萬劑是經其他途徑處方；換言之，6月1日至7月24日期間共處方約9600劑口服藥。

據本報計算，上述期間共約2.5萬名滿60歲長者染疫，假設獲發口服藥的病人均為長者，即約37%染疫長者獲藥。梁子超稱，因免疫力弱或長期病患者亦合資格處方口服藥，相信染疫長者獲藥比率低於37%，質疑覆蓋率不理想。他說，患者若未能於發病5天內服藥，效用會降低，建議加派外展醫護上門為長者診症和送藥。

九華累計22中招 涉歌唱班排球班

學校感染方面，早前爆疫須停面授課的九龍華仁書院5Y班再添一名學生感染，該班共4人染疫，其中一人參與歌唱班；該校歌唱班中班和高班昨亦錄個案，共15名學生染疫，排球班另有4生染疫，全校累計22名學生染疫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君形容是近期較大型傳播，相信染疫學生經課外活動感染，暫未見其他班別有傳播。

明報記者

（新冠疫情）

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