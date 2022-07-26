狎童案呈堂片未隱事主名 警多甩漏遭官斥

被告梁勝祖（48歲，侍應）被控於2021年12月4日，在天水圍某單位猥褻侵犯10歲女童X。

庭上播出女童X的錄影會面片段。X表示，生母及繼父跟被告相識約5至6年，被告的兒子亦為其繼妹的同學，她平日稱呼被告為「祖哥哥」。案發當日X參加學校活動後，因不夠錢吃飯，主動致電被告並前往其家中吃午飯，之後一度離開，傍晚再回到被告家中晚膳，其間被告叫X和他的兒子進房，並提議為X按摩，先用手在X的衫外腰間位置按了兩三下，再伸手入內掃向她右胸，並揑了X的乳房兩下。X覺得難受，向被告說「停手，夠啦，我想出去」，三人於是走出房外吃晚飯。

漏帶播碟機證物正本 官延審訊

飯後，被告送X回家。X於數日後向繼妹提及此事，並於一周後告訴母親。事件最終由學校社工發現及報警。辯方盤問時指出，當時被告並非用手為他們按摩，而是隔着被鋪用腳跟位置按壓他們的背部；X否認，稱感覺到是用手按摩。

案件昨早開審時，負責此案的警員漏帶光碟播放器和證物正本，裁判官施祖堯遂將審訊押後至中午開始。案件主管其後帶有關物品到庭，並播放女童X的錄影會面片段，卻未有為X及其家人的姓名等私人資料消音，遭施官怒斥「點可能X女童個名仲可以出現係video度」，又稱原定兩天的審訊時間應相當充裕，卻因證物「一而再、再而三」出錯而延誤，反問案件主管「咩原因導致兩日都唔夠？」案件最終於昨午開審。

【案件編號：WKCC977/22】