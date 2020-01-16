教局：公民科內地團非自選 跌跛可免 議員憂「hea教hea讀」 官員稱首長級視學「敲山震虎」

根據教育局課程文件，內地考察是公民科課程一部分，學生須交專題研習報告，校方可於學生學習概覽、學校成績表反映學生表現。文憑試公民科分數全來自筆試，成績僅分達標與否。

立法會「研究推動國民及國安教育小組委員會」昨日開會。民建聯梁熙質疑學生去內地交流與否均可，不影響公開試成績。小組委員會主席梁美芬說，不少學生赴內地交流後稱「不相信國家，覺得是假的」，擔心交流團質素未如理想。

教育局長蔡若蓮說，不想學生為追求分數而赴內地，希望學生「有深度地學習」。副秘書長康陳翠華補充，估計首屆約5萬名學生赴內地交流，「除特殊情况，如跌跛腳或重病，否則基本上不能不參與」，未能出席者仍須交專題研習報告。她說，局方擬安排受培訓的退休校長協助，並確保考察點有參觀價值，「不是康泰旅行社，不是旅行性質的團」。

通關存變數 校長籲顧家長意願

德蘭中學校長葉妙顏稱，內地能否通關、家長是否同意，均是公民科考察的關鍵，「如家長在疫情下不讓子女出埠怎處理？內地或外國也好，例如去韓國，或有家長擔心安全」，希望當局提供安全、穩妥的交流團，同時有後備方案。

聖士提反堂中學校長麥偉麟表示，暫未聞學生對公民科考察強烈反感，若有學生提出反對，將正面教導他們，「了解是否存在對國家正面或不正面的看法，找出原因」，並解釋北上考察有機會多角度認識國家。

校長：最終九成人願參加已不錯

有不願具名的傳統名校校長稱，估計在學期內舉行考察，而非在長假期，相信家長會易配合和支持。他說未聞有學生覺得考察是「洗腦團」，但根據經驗，「料一定有古靈精怪學生申請豁免，只是局方的良好意願是100%出席，現實沒可能，如學生沒回鄉證怎處理？或許最終九成人願參加已不錯」。

工聯會議員吳秋北表示憂慮公民科「教師hea（敷衍）教、學生hea讀」。康陳翠華稱，今學年上學期派員到校抽樣視學，「史無前例派出首長級人員，目的是有敲山震虎作用，告訴大家勿掉以輕心」。

另外，本報昨報道大學陸續推出國安教育。港大昨去信學生，宣布2022/23學年所有學生須完成「《憲法》、《基本法》及《港區國安法》入門」的不帶學分課程，可網上自學，9月交代詳情。這意味下學年起8間資助大學均把國安教育納入課程。

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