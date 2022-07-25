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2022年7月25日星期一
港聞二
謝展寰：濕地或重劃 釋出「邊緣地」發展 指保育與發展毋須對立 長春社憂失緩衝區分隔
稱要建第三座焚化爐 選址研明日大嶼、北都
燃料費料續升 指港面對「小型能源危機」
張炳良分析習七一講話 稱建港力量包民主黨
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【明報專訊】（請看附圖）
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