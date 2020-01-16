大灣區GBA專題：蕪雜殘舊不敵網購  上下九迎大改造 區政府9.7億元活化 引入新品牌改善環境

明報記者 林迎

昔國慶一日85萬客 今黃金一周41萬

當年的上下九，整條街兩邊是嶺南特色的騎樓建築，匯集全國時尚服飾和鞋具等百貨與西關小食，還有像陶陶居、蓮香樓、廣州酒家、南信雙皮奶等老字號，鼎盛時期遊人如鯽、摩肩接踵是常事。2010年十一國慶日，上下九創下客流量85萬人次的最高紀錄，但在去年國慶，7天「黃金周」總客流才41萬人次，平日情况更差。

上下九的沒落早已引起政府重視，荔灣區去年投入1.5億元改善街道環境。上月底，荔灣區城市更新建設項目管理中心更發布《上下九—第十甫歷史文化街區保護活化利用項目造價諮詢服務》招標公告，當中的可行性研究報告直指上下九問題所在，認為區內現存歷史文化建築破舊，特色逐漸弱化；商業以中低端為主、品牌冗雜、產品同類，空置店舖較多；餐飲、服裝、首飾等零售業對消費者吸引力減少，交通條件不完善，公共設施、休憩與旅遊服務設施缺乏，種種問題導致上下九發展缺乏活力，無法跟上城市發展步伐，競爭力日漸下降。

事實上，商業加上疫情，第十甫路店舖空置已非常嚴重，下九路情况稍好，還見兩旁服裝店員賣力吆喝拉客。「我上次來的時候已經是這樣」，來自長沙的遊客王小姐稱知道上下九經營不佳，但每次都來「覓食」，也想帶孩子看看西關特色的「雞公欖」。

推美食博物館 復興老字號引入星巴克

招標公告稱，活化上下九工作本月啟動，投資9.7億，改造範圍達23.08公頃，預計至2026年9月完工。改造內容分兩部分，第一部分為歷史文化保護，第二部分為基礎設施改造。按照規劃，上下九將打造西關尋味、奇趣百態、百年百貨、非遺傳承四大主題街。其中西關尋味包括區內老字號復興，並新建西關美食博物館，引入喜茶、星巴克、精品私房菜等新店；奇趣百態則涉及平安大戲院、皇上皇臘味店活化，引入唱片行、獨立書店、樂高旗艦店等，亦可延伸至劇本殺、復古小店等文化體驗、零售及民宿、酒店配套；百年百貨則計劃盒馬、華為旗艦店加盟，並期待有IMAX電影院、米芝蓮餐廳及中高端服飾品牌入駐；非遺傳承則與鄰近的永慶坊非遺街區類似，除復興老品牌藥店采芝林、清平飯店等，還設非遺博物館、藝術展廊、藝術家工作室等。

擬設樂高店IMAX 闢非遺傳承區

「我們當然期待上下九重現她的輝煌」，位於第十甫路的甜品老字號「南信雙皮奶」總經理楊穎說。據了解，荔灣區政府年初曾組織區內商戶、專家等成立諮詢委員會，就上下九改造蒐集意見，最終形成現時方案。另一檔主徐女士則稱，上下九人流在疫情前還可以，但疫情下差天共地，「當然想整好些，多些人來上下九旅遊，你看北京路整好之後也多了客流」。廣州北京路曾於2020年整治，同年9月重新開放，去年全年累計客流量8214萬人次，按年增長10.6%。

廣東中原地產項目部總經理黃韜亦指出，從城市建設角度來說，上下九的更新很有必要，而且根據本身項目及發展前景，具一定經濟效益。至於活化方向，黃韜認為可參考恩寧路和永慶坊的改造（見另稿）。