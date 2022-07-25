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高永文倡「黃碼」涵蓋密切接觸者強檢者 稱安心出行調整只餘技術問題

【明報專訊】醫務衛生局長盧寵茂兩周前公布「安心出行」應用程式擬引入「紅、黃碼」防疫，確診者會列為「紅碼」，「黃碼」主要針對入境檢疫者，惟當局至今未公布具體內容和落實時間。行政會議成員、前食衛局長高永文昨日在無綫節目《講清講楚》上透露，現時政府僅面對技術問題，相信不需太長時間便會推出紅黃碼。他又建議引入「紅、黃碼」後，若實施順利，可將黃碼的適用範圍擴至密切接觸者及須接受強制檢測的市民。

高永文表示，知悉政府資訊科技總監辦公室正努力推出「紅、黃碼」，指「紅、黃碼」是實時系統，只要掌握確診者身分，二維碼便會變色。他認為紅碼的適用範圍清晰，但黃碼適用範圍仍有討論空間，須待引入「紅、黃碼」後，「做完第一浸」，可討論黃碼是否適用於密切接觸者、受到強制檢測令的人。

談實名：政府蒐資料比商户安全

盧寵茂原稱將配以「安心出行」實名制使用「紅、黃碼」，惟創新科技及工業局長孫東日前表示現時沒計劃再強化安心出行的實名制功能。高永文贊成實名制，稱理解大部分市民有憂慮，但指日常購物、生活上不少軟件亦需用戶提供個人資料，認為比起商戶，政府蒐集個人資料更安全，「政府一定要守法，（資料）一定只用在抗疫」，籲市民毋須憂慮。

新政府上場後多次提出「精準抗疫」，高認為當局應盡快公布詳情，明言「就算我在這一刻，都看不到完整的下一步（計劃）是怎樣」，同時他支持政府的抗疫方向。他說自己過往支持「動態清零」，在疫情嚴峻時亦多次建議全港強制檢測，但承認這一刻本港經濟，以至市民都無法承受。他認為本港不會走「回頭路」收緊社交距離措施，能否逐步放鬆則需看「精準抗疫」成效。

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