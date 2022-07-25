港聞

港聞二

8長者疫歿 5確診無送隔離入院 全非住院舍 梁子超倡增社區醫療支援

【明報專訊】本港新冠病毒單日個案連續第四天維持約4000宗，再多8人離世，均為居於社區的長者，其中5人檢測陽性後沒安排送院或送往社區隔離設施；過去7天共公布32名患者離世，1人來自院舍。有專科醫生認為，近日死亡數字未見大幅上升，與病毒沒在院舍造成大規模爆發有關，惟建議加強對染疫社區長者的醫療支援，例如安排外展醫療隊上門，或由義工陪同長者往指定診所求醫。

本港昨日新公布4250宗陽性個案，4064宗屬本地感染。單日死亡個案過去數天持續上升，醫管局公布多8名患者離世，其中5人在檢測陽性後沒安排入院或入住社區隔離設施，其後因發燒、氣促等原因往急症室求醫，最終不治。醫管局總行政經理李立業建議，家居隔離患者若感不適可向家庭醫生求醫，或預約醫管局指定診所或遙距視像診症，情况較差則應往急症室。

梁倡外展上門診症義工陪求醫

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，隨着安老及殘疾院舍接種率提升、改善防感染措施，現時每日約4000宗個案主要於社區傳播，院舍近期無出現大規模爆發，較少體弱院友染疫，故死亡數字無大幅飈升。惟他提到，社區長者家居醫療支援不足，他們不諳使用遙距視像診症等服務，建議安排外展醫療隊上門診症，或由義工陪同長者往指定診所求醫，務求盡快處方口服藥以減低死亡風險。

除上述5宗死亡個案，另有一名曾接種一劑新冠疫苗、本身患高血壓等病的103歲女子，6月23日因腹部膿瘡由私家醫院轉介至伊利沙伯醫院，入院時照X光沒發現肺炎，惟至7月10日核酸檢測呈陽性，料於院內感染；患者延至上周五（22日）氣促加劇、血氧量下跌，同晚不治。

長期病百歲婦亡 疑院內感染

其餘兩人入院後檢測呈陽性，其後病情轉穩，當中一人兩次核酸檢測Ct值大於30（數值愈高，病毒量愈低），獲安排送往普通病房，另一人轉送北大嶼山醫院香港感染控制中心，惟兩人隨後情况惡化病歿。

李立業：如需要會轉送病人

中大醫院：醫局暫未接觸

第五波疫情高峰期間，醫管局曾與私家醫院協調借用病牀，其中中文大學醫院有份接收新冠病人。中大醫學院院長陳家亮昨於商台節目《政好星期天》說，相信單日個案數字仍會攀升，中大醫院有設計特別病房接收具傳染性的病人，可協助醫管局接收新冠患者。

李立業昨被問及會否再次借用中大醫院等私院病牀，回應稱局方有制訂協調機制轉送新冠或非新冠病人至私院治療，如有需要會與中大醫院商討啟動機制，而其他私院則正商討，暫無具體時間表。中大醫院回覆本報查詢稱，目前政府或醫管局未有就此事接觸。

明報記者

上 / 下一篇新聞

謝展寰：濕地或重劃 釋出「邊緣地」發展 指保育與發展毋須對立 長春社憂失緩衝區分隔
謝展寰：濕地或重劃 釋出「邊緣地」發展 指保育與發展毋須對立 長春社憂失緩衝區分隔
稱要建第三座焚化爐 選址研明日大嶼、北都
稱要建第三座焚化爐 選址研明日大嶼、北都
燃料費料續升 指港面對「小型能源危機」
燃料費料續升 指港面對「小型能源危機」
張炳良分析習七一講話 稱建港力量包民主黨
張炳良分析習七一講話 稱建港力量包民主黨
教局保安局合作 國安繪本派全港中小幼
教局保安局合作 國安繪本派全港中小幼
六旬漢行山亡 兒山頭過夜獲救
六旬漢行山亡 兒山頭過夜獲救
專訪兩出爐資深大狀 馬嘉駿冀23條法庭仍有違憲審查權
專訪兩出爐資深大狀 馬嘉駿冀23條法庭仍有違憲審查權
李頌然：單看傳媒報道案件批評法庭 不公道
李頌然：單看傳媒報道案件批評法庭 不公道
舊公屋天台難負「重任」 房署擬14試點設新型輕巧太陽能板
舊公屋天台難負「重任」 房署擬14試點設新型輕巧太陽能板
減碳建屋 合約要求用混合礦渣環保水泥
減碳建屋 合約要求用混合礦渣環保水泥
家屬斥不重視求助 要求死因研訊 老翁失救港鐵致歉 全線殘廁裝感應器
家屬斥不重視求助 要求死因研訊 老翁失救港鐵致歉 全線殘廁裝感應器
避查狂飈撞兩車 男子涉7罪被捕
避查狂飈撞兩車 男子涉7罪被捕
高永文倡「黃碼」涵蓋密切接觸者強檢者 稱安心出行調整只餘技術問題
高永文倡「黃碼」涵蓋密切接觸者強檢者 稱安心出行調整只餘技術問題
抵港健康申報 須登機前完成
抵港健康申報 須登機前完成
大灣區GBA專題：蕪雜殘舊不敵網購  上下九迎大改造 區政府9.7億元活化 引入新品牌改善環境
大灣區GBA專題：蕪雜殘舊不敵網購  上下九迎大改造 區政府9.7億元活化 引入新品牌改善環境
大灣區GBA專題：改造規格不高 私有產權難解
大灣區GBA專題：改造規格不高 私有產權難解
甲殼素百里香製安全長效消毒劑
甲殼素百里香製安全長效消毒劑
拓工業用途 分散風險
拓工業用途 分散風險
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】行會召集人 有心理準備被制裁 葉劉叫政府送夾萬
【Emily】行會召集人 有心理準備被制裁 葉劉叫政府送夾萬
【Emily】慳電唔夠超英錦星鬥 謝展寰話會開冷氣
【Emily】慳電唔夠超英錦星鬥 謝展寰話會開冷氣
【Emily】民記唔可能變反對黨 曾鈺成：基因係咁樣
【Emily】民記唔可能變反對黨 曾鈺成：基因係咁樣
【Emily】貼港華年代長髮相 莫乃光：四十幾年前 夠傳統啦
【Emily】貼港華年代長髮相 莫乃光：四十幾年前 夠傳統啦
【Emily】康文署網上頻道設兒童專頁 睇片學參觀博物館禮儀
【Emily】康文署網上頻道設兒童專頁 睇片學參觀博物館禮儀