8長者疫歿 5確診無送隔離入院 全非住院舍 梁子超倡增社區醫療支援

本港昨日新公布4250宗陽性個案，4064宗屬本地感染。單日死亡個案過去數天持續上升，醫管局公布多8名患者離世，其中5人在檢測陽性後沒安排入院或入住社區隔離設施，其後因發燒、氣促等原因往急症室求醫，最終不治。醫管局總行政經理李立業建議，家居隔離患者若感不適可向家庭醫生求醫，或預約醫管局指定診所或遙距視像診症，情况較差則應往急症室。

梁倡外展上門診症義工陪求醫

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，隨着安老及殘疾院舍接種率提升、改善防感染措施，現時每日約4000宗個案主要於社區傳播，院舍近期無出現大規模爆發，較少體弱院友染疫，故死亡數字無大幅飈升。惟他提到，社區長者家居醫療支援不足，他們不諳使用遙距視像診症等服務，建議安排外展醫療隊上門診症，或由義工陪同長者往指定診所求醫，務求盡快處方口服藥以減低死亡風險。

除上述5宗死亡個案，另有一名曾接種一劑新冠疫苗、本身患高血壓等病的103歲女子，6月23日因腹部膿瘡由私家醫院轉介至伊利沙伯醫院，入院時照X光沒發現肺炎，惟至7月10日核酸檢測呈陽性，料於院內感染；患者延至上周五（22日）氣促加劇、血氧量下跌，同晚不治。

長期病百歲婦亡 疑院內感染

其餘兩人入院後檢測呈陽性，其後病情轉穩，當中一人兩次核酸檢測Ct值大於30（數值愈高，病毒量愈低），獲安排送往普通病房，另一人轉送北大嶼山醫院香港感染控制中心，惟兩人隨後情况惡化病歿。

李立業：如需要會轉送病人

中大醫院：醫局暫未接觸

第五波疫情高峰期間，醫管局曾與私家醫院協調借用病牀，其中中文大學醫院有份接收新冠病人。中大醫學院院長陳家亮昨於商台節目《政好星期天》說，相信單日個案數字仍會攀升，中大醫院有設計特別病房接收具傳染性的病人，可協助醫管局接收新冠患者。

李立業昨被問及會否再次借用中大醫院等私院病牀，回應稱局方有制訂協調機制轉送新冠或非新冠病人至私院治療，如有需要會與中大醫院商討啟動機制，而其他私院則正商討，暫無具體時間表。中大醫院回覆本報查詢稱，目前政府或醫管局未有就此事接觸。

明報記者