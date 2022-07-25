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港聞二

避查狂飈撞兩車 男子涉7罪被捕

【明報專訊】西九龍交通部於過去周末、周日假期打擊非法賽車、超速駕駛、違反車輛構造及保養。警員昨凌晨在尖沙嘴山林道發現可疑車輛，一輪追截後，司機涉嫌7宗罪被捕，包括瘋狂駕駛及藏毒，相信涉事仍有3男女在逃。

司機棄車警追截20米 同車3人逃去

事發昨凌晨3時許，西九龍總區交通部警員於山林道發現一輛行駛中的私家車「左搖右擺」，上前截查時車輛加速逃去。私家車駛至金巴利道近加拿分道與的士輕微碰撞，繼續駛至金巴利道45號對開時遇上阻塞，私家車收掣不及猛撼一輛的士車尾，2男2女棄車逃跑。尾隨警員約於20米外拘捕23歲姓張男司機，另3男女則乘亂逃去。事件中，於加拿分道被撞的54歲姓黃的士男司機報稱腰痛，由救護車送院治理。

被捕的男司機由警員帶至私家車旁搜查，其後在車廂檢獲小量毒品，他亦拒絕接受快速口腔液測試及提供呼氣樣本。警方以涉嫌瘋狂駕駛、擅自取去交通工具、駕駛時沒有第三者保險、駕駛時沒有有效駕駛執照、拒絕提供呼氣樣本、拒絕接受初步藥物測試及藏毒拘捕男司機，案件交油尖警區刑事調查隊第三隊跟進。

西九龍總區交通部在行動期間共發現5輛私家車懷疑非法改裝，包括懸掛系統、「死氣喉」、軚盤及擋風玻璃等，有關車輛已被拖往九龍灣車輛扣留中心檢驗。警方向另外8輛車發出欠妥車輛報告；另於西九龍區多地設置數碼雷達偵測，偵察到136輛車涉超速。警方強調，酒後駕駛及非法改裝車輛違法，更對司機及其他道路使用者構成危險；警方會繼續嚴厲執法打擊罪行，保障交通安全，呼籲駕駛者勿以身試法。

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