避查狂飈撞兩車 男子涉7罪被捕

司機棄車警追截20米 同車3人逃去

事發昨凌晨3時許，西九龍總區交通部警員於山林道發現一輛行駛中的私家車「左搖右擺」，上前截查時車輛加速逃去。私家車駛至金巴利道近加拿分道與的士輕微碰撞，繼續駛至金巴利道45號對開時遇上阻塞，私家車收掣不及猛撼一輛的士車尾，2男2女棄車逃跑。尾隨警員約於20米外拘捕23歲姓張男司機，另3男女則乘亂逃去。事件中，於加拿分道被撞的54歲姓黃的士男司機報稱腰痛，由救護車送院治理。

被捕的男司機由警員帶至私家車旁搜查，其後在車廂檢獲小量毒品，他亦拒絕接受快速口腔液測試及提供呼氣樣本。警方以涉嫌瘋狂駕駛、擅自取去交通工具、駕駛時沒有第三者保險、駕駛時沒有有效駕駛執照、拒絕提供呼氣樣本、拒絕接受初步藥物測試及藏毒拘捕男司機，案件交油尖警區刑事調查隊第三隊跟進。

西九龍總區交通部在行動期間共發現5輛私家車懷疑非法改裝，包括懸掛系統、「死氣喉」、軚盤及擋風玻璃等，有關車輛已被拖往九龍灣車輛扣留中心檢驗。警方向另外8輛車發出欠妥車輛報告；另於西九龍區多地設置數碼雷達偵測，偵察到136輛車涉超速。警方強調，酒後駕駛及非法改裝車輛違法，更對司機及其他道路使用者構成危險；警方會繼續嚴厲執法打擊罪行，保障交通安全，呼籲駕駛者勿以身試法。