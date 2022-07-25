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家屬斥不重視求助 要求死因研訊 老翁失救港鐵致歉 全線殘廁裝感應器

【明報專訊】一名六旬老翁上周三在港鐵紅磡站殘廁內昏迷，送院搶救後不治，死者家屬批評港鐵當日未重視家人求助，3次致電及親往紅磡站求助尋人不果，直至晚上才有清潔工發現死者。家屬昨要求港鐵徹查事件，包括派出多少人搜尋、搜索範圍和有否翻看閉路電視等，家屬亦表明會要求召開死因研訊。港鐵昨向死者家屬致歉，稱決定就事件展開內部調查，3個月內於全線逾90個殘廁裝設行動感應器。

子：職員予「父在紅磡站機會微」感覺

「他那日還很開心與我飲茶，坐屯馬線到紅磡站的時候他說去廁所，擔心我沒位坐要企，便吩咐我直接去朗屏站等他。」死者許先生的太太及親屬，昨在民主黨油尖旺區議員朱子洛協助下召開記者會，許太憶述丈夫出事經過時泣不成聲。她因不良於行，丈夫生前常會拖緊她的手陪伴左右，「冇咗個伴，冇人照顧我，你話我點呀！」

死者兒子稱，當日多名家屬曾往紅磡站尋人，並向港鐵職員求助及詢問廁所位置，「（職員）強調並沒有發現爸爸，他們給我們的感覺是，爸爸在紅磡站的機會很微，所以我們決定相信港鐵職員的專業」，將尋人範圍擴至其他地方，誰知這一錯過，便失去救回父親機會。死者另一兒子補充，父親非長期病患，生前熱愛運動，經常騎單車、遊山玩水，事發前一晚全家還一起吃飯。

家屬提8點質疑 促解釋發現後沒即時通知

家屬昨引述法醫建議為父親解剖，現正等候報告，「我們絕對會（申請）開死因庭」。家屬昨向港鐵提出8點質疑，要求港鐵道歉及徹查事件，包括當日搜索範圍、有否翻查殘廁附近閉路電視、有沒有尋人的既定程序、為何事發後維修殘廁內的緊急按鈕，以及為何港鐵當晚10時32分發現死者，沒即時通知家屬，家屬要在11時03分接獲醫院通知，才得悉事件等。

港鐵稱內部調查 保存CCTV

港鐵回覆本報查詢稱，就當日即場的處理和溝通等方面引起的質疑，深感明白並表示歉意，稱公司高度重視事件，已決定展開內部調查，包括檢視由接到求助要求開始的各項細節，以及員工和人員在過程中有否嚴格按照指引和程序，並會嚴肅處理調查結果，跟進及改善，亦會按需要保存閉路電視片段等資料。

港鐵又稱，會全力配合警方調查，至調查有結果前，為謹慎起見及避免同類事件發生，將於3個月內在全線逾90個無障礙洗手間裝設行動感應器，當使用者一段時間沒有動靜，感應器會自動向車站發出警報。

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