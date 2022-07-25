港聞

港聞二

減碳建屋 合約要求用混合礦渣環保水泥

【明報專訊】房署設計屋邨顧及環境和減碳，副署長（發展及建築）梁健文接受本報專訪時表示，房署現時的合約要求預製外牆和樓梯水泥必須有35%含量以礦渣微粉代替，並正研究礦渣微粉應用擴展至預製硬地面、預製板間牆和預製垃圾槽。礦渣微粉是鋼鐵生產時的副產品，可製成環保水泥產品。

暉明邨原生物種增 安達臣礦場變綠洲

梁健文說，房署公屋設計平衡開發和生態挑戰，舉例指2014年動工的粉嶺暉明邨區內有蝴蝶群落，房署需調整大廈佈局和實施緩減措施，令工程後蝴蝶群落可在屋邨生態過渡區回復，完工後原生物種總量是動工前3倍。

另外，安達臣石礦場原是廢棄用地，房署在上址設計興建11幢住宅大廈，根據微氣候研究規劃大廈佈局，提升屋邨風環境，亦令項目擁有開揚景觀；並連接麥理浩徑和日後擬建的安達臣石礦公園，注入綠色元素，開發成城市綠洲。

房署新建築亦設下在「綠建環評」中取得金級或更高評級的目標，上年度在綠建環評新建建築（1.2版本）中9個項目獲暫定金級，7個項目獲最終鉑金級或金級。房署亦配合環境局《香港氣候行動藍圖2050》，訂下減碳排放策略和措施，包括採用碳排放估算方法、以使用再生能源和植樹等抵消碳排放、在公共地方使用感應器及二級光度照明控制系統，以及在公屋發展實現最低20%綠化率等。

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