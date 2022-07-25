舊公屋天台難負「重任」 房署擬14試點設新型輕巧太陽能板

新板輕兩成 毋須安裝鋼架石屎墩

楊耀輝表示，舊屋邨樓宇未必預留額外負重，或未能承受加裝傳統太陽能板的鋼支架和石屎墩。房署前年仍於馬鞍山利安邨天台試裝31塊傳統單晶矽太陽能板，發電容量達9.9千瓦特，去年全年產生1.1萬度電，相當於40個家庭平均1個月用電量。不過，考慮結構負荷、防水層、風荷載和天台空間等因素後，房署人員發現可使用新的柔性單晶矽太陽能板替代傳統太陽能板，並於去年底在葵盛西邨試裝32塊柔性太陽能板，26塊垂直安裝，6塊水平安裝，發電容量達10千瓦特。

楊耀輝表示，新物料厚度只有1.4毫米，較傳統太陽能板的40毫米薄，可直接貼在建築物石屎牆身或安置在地面，毋須石屎墩和支架，節省工時亦具成本效益。他續稱，利安邨安裝的傳統太陽能板面積為1.96米乘0.992米，重量達22.1公斤，葵盛西邨的柔性太陽能板面積為1.729米乘0.982米，面積相若，重量僅為4.7公斤，為前者的約21%。

產電能力相若 料每年增10萬度電

效能方面，楊耀輝稱，兩款太陽能板產電能力不相伯仲，但傳統太陽能板傾斜度參考太陽軌道以獲最佳效益，平放安裝成效或略減，但是否有損失需待今年底收集回來的數據，強調可「『密食當三番』，用數量抵消個效益」。他解釋，柔性太陽能板裝拆容易，利於維修天台，安裝數量亦可能較傳統方法為多。

楊耀輝稱，新柔性太陽能板的試驗仍在收集數據，需要測試不同安裝坐向角度的效能，但房署亦不希望等完成試驗才推動新物料使用，並收集更多數據，擬在今年第3季至第4季在14幢現有公屋大廈，安裝同類柔性太陽能板，估計每年可額外增加約10萬度電，相當於360家庭1個月的用電量。

分3階段增電動車泊位

首階段2025前佔整體33%

另外，房署現時新建公營房屋室內停車場有30%私家車泊位安裝標準充電器，70%配備電動車充電基礎設施。至今年3月70個停車場共1760車位改用中速充電器，而配備相關充電基礎設施的車位則佔15%。

為配合《香港電動車普及化路線圖》，楊耀輝說，房署停車場會分3階段增加電動車充電器。首階段評估並運用現有停車場的剩餘供電量，料可加裝5000個充電器，令有充電器泊位增至33%，目標最遲2025年達成；第二階段調撥住宅部分剩餘供電量一半安裝充電器，預計最遲2030年達成；第三階段將達至路線圖目標，最遲2035年停止新登記燃油私家車，全面轉用充電車位，房署會因應需要逐步改用。

明報記者 曾偉龍