港聞

港聞二

舊公屋天台難負「重任」 房署擬14試點設新型輕巧太陽能板

【明報專訊】房署早於2009年在公共屋邨引入太陽能板，舊屋邨天台承重有限，加裝困難。副署長（屋邨管理）楊耀輝接受本報專訪時稱，去年底試裝更輕巧的柔性單晶矽太陽能板，厚度僅1.4毫米，產電效能與傳統太陽能板相若，但毋須安裝鋼支架和石屎墩，解決承重問題。今年擬於推展至14幢舊屋邨大廈天台，估計每年生產約10萬度電，相當於360家庭1個月用電量。

新板輕兩成 毋須安裝鋼架石屎墩

楊耀輝表示，舊屋邨樓宇未必預留額外負重，或未能承受加裝傳統太陽能板的鋼支架和石屎墩。房署前年仍於馬鞍山利安邨天台試裝31塊傳統單晶矽太陽能板，發電容量達9.9千瓦特，去年全年產生1.1萬度電，相當於40個家庭平均1個月用電量。不過，考慮結構負荷、防水層、風荷載和天台空間等因素後，房署人員發現可使用新的柔性單晶矽太陽能板替代傳統太陽能板，並於去年底在葵盛西邨試裝32塊柔性太陽能板，26塊垂直安裝，6塊水平安裝，發電容量達10千瓦特。

楊耀輝表示，新物料厚度只有1.4毫米，較傳統太陽能板的40毫米薄，可直接貼在建築物石屎牆身或安置在地面，毋須石屎墩和支架，節省工時亦具成本效益。他續稱，利安邨安裝的傳統太陽能板面積為1.96米乘0.992米，重量達22.1公斤，葵盛西邨的柔性太陽能板面積為1.729米乘0.982米，面積相若，重量僅為4.7公斤，為前者的約21%。

產電能力相若 料每年增10萬度電

效能方面，楊耀輝稱，兩款太陽能板產電能力不相伯仲，但傳統太陽能板傾斜度參考太陽軌道以獲最佳效益，平放安裝成效或略減，但是否有損失需待今年底收集回來的數據，強調可「『密食當三番』，用數量抵消個效益」。他解釋，柔性太陽能板裝拆容易，利於維修天台，安裝數量亦可能較傳統方法為多。

楊耀輝稱，新柔性太陽能板的試驗仍在收集數據，需要測試不同安裝坐向角度的效能，但房署亦不希望等完成試驗才推動新物料使用，並收集更多數據，擬在今年第3季至第4季在14幢現有公屋大廈，安裝同類柔性太陽能板，估計每年可額外增加約10萬度電，相當於360家庭1個月的用電量。

分3階段增電動車泊位

首階段2025前佔整體33%

另外，房署現時新建公營房屋室內停車場有30%私家車泊位安裝標準充電器，70%配備電動車充電基礎設施。至今年3月70個停車場共1760車位改用中速充電器，而配備相關充電基礎設施的車位則佔15%。

為配合《香港電動車普及化路線圖》，楊耀輝說，房署停車場會分3階段增加電動車充電器。首階段評估並運用現有停車場的剩餘供電量，料可加裝5000個充電器，令有充電器泊位增至33%，目標最遲2025年達成；第二階段調撥住宅部分剩餘供電量一半安裝充電器，預計最遲2030年達成；第三階段將達至路線圖目標，最遲2035年停止新登記燃油私家車，全面轉用充電車位，房署會因應需要逐步改用。

明報記者 曾偉龍

上 / 下一篇新聞

謝展寰：濕地或重劃 釋出「邊緣地」發展 指保育與發展毋須對立 長春社憂失緩衝區分隔
謝展寰：濕地或重劃 釋出「邊緣地」發展 指保育與發展毋須對立 長春社憂失緩衝區分隔
稱要建第三座焚化爐 選址研明日大嶼、北都
稱要建第三座焚化爐 選址研明日大嶼、北都
燃料費料續升 指港面對「小型能源危機」
燃料費料續升 指港面對「小型能源危機」
張炳良分析習七一講話 稱建港力量包民主黨
張炳良分析習七一講話 稱建港力量包民主黨
教局保安局合作 國安繪本派全港中小幼
教局保安局合作 國安繪本派全港中小幼
六旬漢行山亡 兒山頭過夜獲救
六旬漢行山亡 兒山頭過夜獲救
專訪兩出爐資深大狀 馬嘉駿冀23條法庭仍有違憲審查權
專訪兩出爐資深大狀 馬嘉駿冀23條法庭仍有違憲審查權
李頌然：單看傳媒報道案件批評法庭 不公道
李頌然：單看傳媒報道案件批評法庭 不公道
減碳建屋 合約要求用混合礦渣環保水泥
減碳建屋 合約要求用混合礦渣環保水泥
家屬斥不重視求助 要求死因研訊 老翁失救港鐵致歉 全線殘廁裝感應器
家屬斥不重視求助 要求死因研訊 老翁失救港鐵致歉 全線殘廁裝感應器
避查狂飈撞兩車 男子涉7罪被捕
避查狂飈撞兩車 男子涉7罪被捕
8長者疫歿 5確診無送隔離入院 全非住院舍 梁子超倡增社區醫療支援
8長者疫歿 5確診無送隔離入院 全非住院舍 梁子超倡增社區醫療支援
高永文倡「黃碼」涵蓋密切接觸者強檢者 稱安心出行調整只餘技術問題
高永文倡「黃碼」涵蓋密切接觸者強檢者 稱安心出行調整只餘技術問題
抵港健康申報 須登機前完成
抵港健康申報 須登機前完成
大灣區GBA專題：蕪雜殘舊不敵網購  上下九迎大改造 區政府9.7億元活化 引入新品牌改善環境
大灣區GBA專題：蕪雜殘舊不敵網購  上下九迎大改造 區政府9.7億元活化 引入新品牌改善環境
大灣區GBA專題：改造規格不高 私有產權難解
大灣區GBA專題：改造規格不高 私有產權難解
甲殼素百里香製安全長效消毒劑
甲殼素百里香製安全長效消毒劑
拓工業用途 分散風險
拓工業用途 分散風險
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】行會召集人 有心理準備被制裁 葉劉叫政府送夾萬
【Emily】行會召集人 有心理準備被制裁 葉劉叫政府送夾萬
【Emily】慳電唔夠超英錦星鬥 謝展寰話會開冷氣
【Emily】慳電唔夠超英錦星鬥 謝展寰話會開冷氣
【Emily】民記唔可能變反對黨 曾鈺成：基因係咁樣
【Emily】民記唔可能變反對黨 曾鈺成：基因係咁樣
【Emily】貼港華年代長髮相 莫乃光：四十幾年前 夠傳統啦
【Emily】貼港華年代長髮相 莫乃光：四十幾年前 夠傳統啦
【Emily】康文署網上頻道設兒童專頁 睇片學參觀博物館禮儀
【Emily】康文署網上頻道設兒童專頁 睇片學參觀博物館禮儀