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李頌然：單看傳媒報道案件批評法庭 不公道

【明報專訊】近年法庭裁決，時惹來外界不同批評。專長刑事案的新任資深大律師李頌然認為，近年市民對法庭關注度增加，有時市民單靠傳媒報道，所看的或不是事實全部，若就此批評法庭變得政治化，對各方不公道。他說，最理想是親身旁聽，全程了解案件。他強調法官需保持獨立，法庭判決必須無畏無懼。

如何釋公眾疑慮？「大律師公會已適時回應」

對於近年法官成為巿民抨擊目標，李頌然認為不可取，強調「法庭的判決一定要無畏無懼，判得就係忠於制度、忠於法律」。至於如何釋除公眾疑慮，他說，無法單憑一己之力，大律師公會已適時回應輿論，必要時他會盡力協助。

「判得就係忠於制度、忠於法律」

談起執業之路，李頌然稱小時候立志成為醫生，因讀醫的制度問題，誤打誤撞赴澳洲讀法律，「讀到Year 3都不知有大律師同事務律師之分」。直至遇上太太，打消轉科念頭，一同提前畢業投身法律行業。

李頌然表示，父親是公務員，家境一般，父親期望他任工資較穩定的事務律師。大學暑假，他隱瞞父親回港跟師父學打刑事案，碰巧正值2000年的港大民調風波，眼見師父、資深大律師胡漢清代表行政長官高級特別助理路祥安，在庭上雄辯滔滔，「好吸引我，那種好像明星，我追星一樣！」他決心以師父等為榜樣，加入大律師的行列。他說，起初打刑事案時輸太多，曾打算放棄，直至套用師父的盤問技巧，「連續廿幾單無輸過！」

打甩危駕致死罪被封「車神」 不忘「錢有毒」

李頌然自稱愛車之人，除收藏模型車亦愛駕車，巧合地接手不少交通案，被同業稱為「車神」。他憶起2015年的一宗危險駕駛引致他人死亡案，事務律師認為勝算不樂觀。李頌然當時評估有勝算，毋須為換取較低的刑罰而改認不小心駕駛。律師當時稱「你打贏的話，我即刻做個車神的牌給你」，李頌然最終協助客戶贏了官司，自此「車神」牌便坐落於辦公室。他辦公室放置的一幅題字，內容提及「錢是有毒」，提醒自己「不應只顧搵錢，所有事都不可以去到太盡」。

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