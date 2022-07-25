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專訪兩出爐資深大狀 馬嘉駿冀23條法庭仍有違憲審查權

【明報專訊】終審法院首席法官張舉能今年委任5名資深大律師，委任儀式上月舉行。其中兩名新出爐的資深大狀接受本報專訪，包括擅長刑事案的李頌然、身兼大律師公會名譽秘書及財政的馬嘉駿則擅長民事案，二人談執業之路，以及對不同法律議題的看法。

明報記者 郭咏冰

專長民事案的新任資深大律師馬嘉駿稱，23條立法無可厚非，亦是值得探討的方向。對於有市民對本港法律體系信心減弱，馬嘉駿希望23條條文能經本地立法，在國家安全與人權之間取得平衡，維持現有的法庭違憲審查權，以保障港人權益。

若保障港人權益 立法亦無可厚非

馬嘉駿表示，有市民憂慮《港區國安法》，源於國安法屬全國性法律；因此他期望《基本法》23條會按一般做法經本地立法會諮詢，大律師公會可研究、再提出意見。若23條經本地立法，而當執法行動有違《基本法》保障的人權，法庭有權裁定違憲且無法律效力，以保障港人權益，屆時正式立法亦無可厚非。至於如何令廣大市民對法例有信心，他說條文應盡可能在國家安全與人權之間取得較好的平衡。

身兼大律師公會名譽秘書和財政的馬嘉駿稱，大律師公會公務繁多，如跟進會員紀律聆訊程序等。公會早年成立的「內地事務委員會」因新冠疫情等原因暫緩，如今望重啟內地事務聯繫。約1600名大律師中，約一成應考粵港澳大灣區律師執業考試，及格後仍須申領牌照，實際上如何在大灣區執業仍有待研究。

難堪刑事壓力轉戰民事

難忘龔如心案代表華懋

馬嘉駿憶述，有師兄曾謂刑事大狀的氣場非人人皆有，「你個樣望落去似乎……文質彬彬了一點！」在「白紙一張」的狀態下跟隨資深大律師黃仁龍學師，後因對船務有興趣，遇上資深大律師Clifford Smith，後來師承資深大律師余承章學習處理刑事案。

執業初期處理的刑事案結果不理想，馬嘉駿說「不是好舒服，原來一個人處理案件導致他有可能坐監，是精神上的壓力」，遂向民事案發展。執業8年，遇上轟動的龔如心遺囑案，開審前3個月才確認將代表華懋基金，由幾個資深大狀帶領，而對方律師團隊同樣龐大，「諗到的爭議點，有時可以好古古怪怪」，當日情境至今難忘。

「手上有什麼材料就炒好這碟餸」

馬嘉駿說現時對法律改革有興趣，期望日後有機會參與，又願在公會餘下任期盡己所能。他笑說，至今未慣「個名加了兩個英文字（SC）」。他時常勉勵徒弟，不論因工作或香港失意，留低的人「手上有什麼材料就炒好這碟餸」。

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