六旬漢行山亡 兒山頭過夜獲救

在山徑昏迷的60歲男子姓盧，據悉育有22歲長女及13歲幼子，3人同住葵涌邨。昨早9時許，行山人士途經石壁郊遊徑近心經簡林附近，發現一名13歲男童，查問中他沒法表達去向及前來方式，行山人士遂報警求助。警方接報到場將男童帶到安全位置，因其腳部受傷，由救護車送往北大嶼山醫院治理。經調查後獲悉男童父親疑仍於山上，遂展開搜救。

昨早10時許，行山人士於西狗牙附近發現一名男子昏迷倒卧山徑，由救援人員到場證實不治。據悉，他被發現時身上已有屍斑，疑失救一段時間。因現場山勢險要，遺體由直升機吊送飛行服務隊總部，再由仵工舁送殮房。警方初步調查相信盧行山時暈倒，死因待剖驗確定。

據了解，盧父帶同兒子前日「大暑」中午由昂坪出發往鳳凰山行山。至入黑，盧父行至西狗牙附近疑不適，坐於山徑旁休息，不排除他及後暈倒，兒子不懂報警求助，獨自在山徑尋路。

另有六旬漢泳灘溺斃

另外，一名69歲馬姓男子昨午3時許被發現於西貢清水灣第一灣泳灘離岸約10米載浮載沉，被附近泳客救起。泳灘救生員即時使用AED機及以心外壓急救，救護員到場為他裝設自動心外壓機，再由救護車送院，搶救不治。警方初步調查相信馬是游泳期間遇溺。據了解，因救生員人手不足，該泳灘的救生員拯溺服務暫停，而當時仍有3名救生員在泳灘工作，發現馬遇溺已即時趕往協助。據悉，馬不諳水性，事發時相約兩名友人往泳灘嬉水。