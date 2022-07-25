教局保安局合作 國安繪本派全港中小幼

該書展活動由香港中華出入口商會、香港教育工作者聯會等主辦，鄧炳強出席時指，外部勢力為繼續「霸權主義」，以「使用暴力也沒問題」、「有事我幫你安排逃到國外」等說話煽惑年輕人推翻政權，並利用當地人對社會或政府的不滿挑起矛盾，以民主為由鼓勵他們發起「顏色革命」，又利用國際制裁威脅當地政府，務求不費「一槍一彈」就可推倒政權。

他表示，「以暴力實現民主只會令民主更加遙不可及。」有小學生在會上問及「作為小學生要如何維護國家安全」，鄧回應稱要認識什麼是國家安全，不被分化和守法。

書展向300師生談國家民族

鄧炳強校園欺凌喻圍堵中國

另外，蔡若蓮在會上表示，教育局將向學校贈書《我的家在中國》，讓學生更認識中國歷史和文化，並與保安局攜手向中小學及幼稚園派送《我們的國家 我們的安全》繪本，提高學生維護國家安全的意識。