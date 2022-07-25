張炳良分析習七一講話 稱建港力量包民主黨

民主黨早前連日遭《文匯報》及《大公報》多篇報道批評，全國僑聯副主席盧文端早前亦在本報撰文，批評該黨反共意識一直存在，若不思悔改，其成員將因民主黨身分不能入閘參加明年區議會選舉。

稱仍有相當部分市民認同民主黨

張炳良昨日出席題為「從香港回歸歷史看一國兩制的前景」的書展座談會，回應劉慧卿提問時引述習近平七一在港講話，稱習希望來自各個背景的香港居民都盡量參與建設香港，認為習提到的建設力量「是多方面，包括民主黨」。張又稱，社會上仍有相當部分的市民認同民主黨、認為民主黨能反映其心聲；惟他亦提到修改選舉制度後「有了界線，需愛國者治港，是所謂的紅線」。

張說，過去數年最極端的矛盾，是當中央對香港不再信任，出現挑戰國家主權等情况，中央就會用他的方式處理問題，包括推行《港區國安法》及改變香港選舉制度。不過，張認為中央不想香港因而「沉淪」，稱習近平今年的七一講話中有正面之處，認為習期望保留香港的獨特性及優勢。

籲港守住多元自由 續過去特色

張又稱，他不會懷疑中央官員期望見到議會「五光十色」，亦認為中央不希望見到香港變成「清一色」。張引述前國家領導人鄧小平推行內地改革開放時提到「打開窗戶清新空氣進來，同時蒼蠅蚊子也會進來」的說法，認為香港必須爭取及守住多元意見、自由開放及多聲道，「一種聲音對香港沒有幫助」，延續香港過去特色，「不止是為香港好、亦有利整個國家的發展」。