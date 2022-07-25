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燃料費料續升 指港面對「小型能源危機」

【明報專訊】因應燃料成本上升，兩電近月多次上調燃料費，變相頻頻加電費。環境及生態局長謝展寰表示，本港電費加幅雖較外國溫和，惟預料燃料費無可避免仍會上升。他形容本港面對「小型能源危機」，但認為沿用多年的規管電力市場制度，亦即《管制計劃協議》發揮優勢，避免電價大幅上升。被問到政府會否因而放棄研究開放電力市場，他說政府與兩電簽訂的《管制計劃協議》仍有6年多才屆滿，目前未有計劃檢討。

謝展寰表示，全球能源價格持續上升，部分地區能源供應出現問題，外國不少城市減少發電甚至停電；本港能源供應相對穩定，電價升幅亦較其他大城市溫和，不少歐美城市電費升幅達雙位數，有些高達30%，不少能源公司抵受不住衝擊而結業。

稱管制協議免惡性競爭 未擬檢討

他說本港沿用多年的《管制計劃協議》發揮優勢，結合政府與商業運作，由政府估算電力需求，並根據結果審批電力公司會否過度投資，加上本港只有兩間電力公司，市民雖沒有選擇，但不會出現惡性競爭；反觀外國開放電網，引入多間公司競爭，總投資額有可能遠超當地電力需求，「結果由消費者埋單」，即使有競爭亦不代表電費會下降，近月新加坡就有7間電力公司倒閉，故他認為香港規管電力公司的制度有優勢，近期電費加價壓力較其他國際城市為低。

謝預料燃料費無可避免仍會升，建議市民可透過轉用節能電器抵消電費加幅。他說，政府會密切留意國際形勢變化，若出現能源危機會應變，與兩電商討確保有足夠燃料供應；他又稱，兩電正在興建的海上液化天然氣設施，落成後可向全球採購天然氣，增加供應穩定，價格亦更具競爭力。

相關字詞﹕管制計劃協議 環境及生態局

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