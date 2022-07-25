稱要建第三座焚化爐 選址研明日大嶼、北都

政府去年公布《香港氣候行動藍圖2050》，力爭2035年前把香港碳排放量從2005年的水平減半。謝展寰稱，現時香港主要以堆填方式處理都市固體廢物，但堆填區會排放沼氣甲烷，屬溫室氣體，去年11月舉行的聯合國第26次締約方氣候會議（COP 26），呼籲各國減少甲烷排放，故政府已訂下目標，2035年「擺脫」以堆填方式處理廢物。

第三座焚化爐研改公私營合作興建

謝展寰續稱，可透過回收「擺脫」堆填，但未來經濟及人口增長，就算垃圾徵費如期明年下半年實施令垃圾量顯著減少，仍有不少垃圾要處理，政府正在石鼓洲興建的焚化爐料於2025年落成，每日最多處理3000公噸垃圾；第二座焚化爐要到2030年代早期才運作，每日處理量約4000公噸，到時仍會有剩餘垃圾，故會研究興建第三座焚化爐。若依循首兩座建造方式，即由政府覓地、設計及興建，未必能趕及2035年前落成，故政府構思以公私營合作興建，冀可加快進行。

他續稱，若本港可於2035年「擺脫」堆填，到時本港3個堆填區或可關閉，但未來10多年仍有不少垃圾要堆填，過渡期間，屯門稔灣堆填區仍要擴建。

環團籲垃圾徵費後再評估

綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示，本港若落實興建第三座焚化爐，連同首兩座，每日最多焚化逾1萬公噸垃圾，與現時每日棄置堆填區的生活垃圾量相若，隨時無垃圾可燒。他說，本港明年下半年才落實垃圾徵費，希望政府在實施一段時間後視乎減廢成效，再評估是否需要建第三座。