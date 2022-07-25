港聞

港聞一

稱要建第三座焚化爐 選址研明日大嶼、北都

【明報專訊】上屆政府就各項環保政策提出多份藍圖，包括空氣、廢物、氣候變化等，並制定施政方向，環境及生態局長謝展寰承認現時廢物政策相對落後，原因是近年內地「落閘」，禁止入口洋垃圾，以致回收率急跌。謝認為未來要追落後，包括擴大回收系統，將有用物料轉廢為材；至於不能回收的垃圾，政府正全力研究於屯門稔灣興建第二座焚化爐，他認為本港有需要興建第三座焚化爐，選址包括明日大嶼或北部都會區。被問到本港會否出現焚化爐容量過剩問題，他說已考慮本港未來經濟增長，即使容量過剩亦可將堆填區垃圾挖出焚化，以騰出土地發展。

政府去年公布《香港氣候行動藍圖2050》，力爭2035年前把香港碳排放量從2005年的水平減半。謝展寰稱，現時香港主要以堆填方式處理都市固體廢物，但堆填區會排放沼氣甲烷，屬溫室氣體，去年11月舉行的聯合國第26次締約方氣候會議（COP 26），呼籲各國減少甲烷排放，故政府已訂下目標，2035年「擺脫」以堆填方式處理廢物。

第三座焚化爐研改公私營合作興建

謝展寰續稱，可透過回收「擺脫」堆填，但未來經濟及人口增長，就算垃圾徵費如期明年下半年實施令垃圾量顯著減少，仍有不少垃圾要處理，政府正在石鼓洲興建的焚化爐料於2025年落成，每日最多處理3000公噸垃圾；第二座焚化爐要到2030年代早期才運作，每日處理量約4000公噸，到時仍會有剩餘垃圾，故會研究興建第三座焚化爐。若依循首兩座建造方式，即由政府覓地、設計及興建，未必能趕及2035年前落成，故政府構思以公私營合作興建，冀可加快進行。

他續稱，若本港可於2035年「擺脫」堆填，到時本港3個堆填區或可關閉，但未來10多年仍有不少垃圾要堆填，過渡期間，屯門稔灣堆填區仍要擴建。

環團籲垃圾徵費後再評估

綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示，本港若落實興建第三座焚化爐，連同首兩座，每日最多焚化逾1萬公噸垃圾，與現時每日棄置堆填區的生活垃圾量相若，隨時無垃圾可燒。他說，本港明年下半年才落實垃圾徵費，希望政府在實施一段時間後視乎減廢成效，再評估是否需要建第三座。

相關字詞﹕環境及生態局 焚化爐

上 / 下一篇新聞

謝展寰：濕地或重劃 釋出「邊緣地」發展 指保育與發展毋須對立 長春社憂失緩衝區分隔
謝展寰：濕地或重劃 釋出「邊緣地」發展 指保育與發展毋須對立 長春社憂失緩衝區分隔
燃料費料續升 指港面對「小型能源危機」
燃料費料續升 指港面對「小型能源危機」
張炳良分析習七一講話 稱建港力量包民主黨
張炳良分析習七一講話 稱建港力量包民主黨
教局保安局合作 國安繪本派全港中小幼
教局保安局合作 國安繪本派全港中小幼
六旬漢行山亡 兒山頭過夜獲救
六旬漢行山亡 兒山頭過夜獲救
專訪兩出爐資深大狀 馬嘉駿冀23條法庭仍有違憲審查權
專訪兩出爐資深大狀 馬嘉駿冀23條法庭仍有違憲審查權
李頌然：單看傳媒報道案件批評法庭 不公道
李頌然：單看傳媒報道案件批評法庭 不公道
舊公屋天台難負「重任」 房署擬14試點設新型輕巧太陽能板
舊公屋天台難負「重任」 房署擬14試點設新型輕巧太陽能板
減碳建屋 合約要求用混合礦渣環保水泥
減碳建屋 合約要求用混合礦渣環保水泥
家屬斥不重視求助 要求死因研訊 老翁失救港鐵致歉 全線殘廁裝感應器
家屬斥不重視求助 要求死因研訊 老翁失救港鐵致歉 全線殘廁裝感應器
避查狂飈撞兩車 男子涉7罪被捕
避查狂飈撞兩車 男子涉7罪被捕
8長者疫歿 5確診無送隔離入院 全非住院舍 梁子超倡增社區醫療支援
8長者疫歿 5確診無送隔離入院 全非住院舍 梁子超倡增社區醫療支援
高永文倡「黃碼」涵蓋密切接觸者強檢者 稱安心出行調整只餘技術問題
高永文倡「黃碼」涵蓋密切接觸者強檢者 稱安心出行調整只餘技術問題
抵港健康申報 須登機前完成
抵港健康申報 須登機前完成
大灣區GBA專題：蕪雜殘舊不敵網購  上下九迎大改造 區政府9.7億元活化 引入新品牌改善環境
大灣區GBA專題：蕪雜殘舊不敵網購  上下九迎大改造 區政府9.7億元活化 引入新品牌改善環境
大灣區GBA專題：改造規格不高 私有產權難解
大灣區GBA專題：改造規格不高 私有產權難解
甲殼素百里香製安全長效消毒劑
甲殼素百里香製安全長效消毒劑
拓工業用途 分散風險
拓工業用途 分散風險
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】行會召集人 有心理準備被制裁 葉劉叫政府送夾萬
【Emily】行會召集人 有心理準備被制裁 葉劉叫政府送夾萬
【Emily】慳電唔夠超英錦星鬥 謝展寰話會開冷氣
【Emily】慳電唔夠超英錦星鬥 謝展寰話會開冷氣
【Emily】民記唔可能變反對黨 曾鈺成：基因係咁樣
【Emily】民記唔可能變反對黨 曾鈺成：基因係咁樣
【Emily】貼港華年代長髮相 莫乃光：四十幾年前 夠傳統啦
【Emily】貼港華年代長髮相 莫乃光：四十幾年前 夠傳統啦
【Emily】康文署網上頻道設兒童專頁 睇片學參觀博物館禮儀
【Emily】康文署網上頻道設兒童專頁 睇片學參觀博物館禮儀