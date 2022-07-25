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謝展寰：濕地或重劃 釋出「邊緣地」發展 指保育與發展毋須對立 長春社憂失緩衝區分隔

【明報專訊】北部都會區將是本港未來其中一個重要土地來源，該區遍佈濕地魚塘，如何平衡發展與保育將是重組後的環境及生態局一大挑戰。新任局長謝展寰首次提到，北部都會區內濕地保育區和濕地緩衝區界線將來有可能重劃，部分土地會剔出或納入保育，但強調總體目標是增強保育，其他土地可釋出發展，包括「邊緣土地」；至於上屆政府提出動用公帑收回700公頃魚塘及濕地面積，亦有可能因應研究結果而有變動。

明報記者 馬耀森

劉國勳促及早檢視濕地規劃指引

長春社公共事務經理吳希文分析，政府擬為新界西北的濕地重新劃界，等於將現有濕地重新洗牌，雖可集中保育部分濕地，但擔心現有緩衝區的濕地會被納入發展，失去分隔功能，亦有違沿用多年的規劃意願，亦即濕地緩衝區內的發展項目，要做到「無淨損失」（no net loss），確保區內生態價值維持不變。民建聯立法會議員劉國勳表示，在平衡保育與增加房屋供應前提下，應及早檢視濕地的規劃指引，他認為應以質量取代數量，以釋放部分生態價值較低的濕地作房屋或其他發展用途。

上屆政府提出北部都會區計劃，估計收回新界西北部約700公頃私人擁有的濕地和魚塘，連同政府土地，建立總面積約2000公頃的濕地保育公園，主要涵蓋核心的「濕地保育區」（WCA），但未有提及外圍佔地約1200公頃的「濕地緩衝區」（WBA）。

北都收地700公頃 研究後定案

環境及生態局長謝展寰接受本報專訪時表示，漁護署正就北部都會區做策略可行研究，原預計2024年完成，現時有望明年底完成研究；他說，視乎研究結果，現時新界西北濕地保育區及濕地緩衝區界線有可能「要劃過」，「唔係根據𠵱家的方式做」，但他表明研究的總體目標是增強保育，並非犧牲保育，「有些地方可能會剔出來，有些地方可能要包入去保育」；至於上屆政府提出收地700公頃，他估計完成研究後會有定案。

本港土地資源緊張，多年來發展與保育之間不斷角力，新一屆政府將會推動多項大型發展項目，例如北部都會區及明日大嶼，當中如北部都會區涉及不少具高生態價值土地，被問到如何在兩者之間平衡，謝展寰認為是「深層次問題」。他指出，「生態保育與城市發展毋須對立」，過去爭拗其中一個原因是「圈地保育」，被劃為保育用途的土地被指不可發展，但缺乏管理的魚塘會乾涸，土地放置貨櫃，令保育價值下降，認為是雙輸，並非理想的發展模式。

指過去圈地保育雙輸 非理想模式

謝展寰認為，保育重點是促進生物多樣，「將重要的生境集中一齊，引入恰當管理，唔好荒廢」才是好方法。他說，北部都會區亦會引入積極保育的概念，將分散的濕地集中，復育荒廢濕地，連成一個大面積的生境，「對物種更有利」。他續稱，邊緣土地可以釋放，「攞番出來發展」，認為「咁先至係將來解決發展與保育的契機，可以睇到邊度可以發展，邊度可以保育」，「而唔係逐個地方打仗，保育又做不到，發展又有阻滯」。

檢討環評制度 料年底有報告

除重整保育策略，謝展寰亦表示近年香港工程由籌備至落成時間太長，「閒閒哋十零廿年」，遠較過去「十年八年」為長，以致香港經濟增長落後於新加坡，要研究如何提速提效。他說現時社會氣氛較穩定，行政立法關係改善，期望能在工程進度方面提速及增加效率。他舉例，環評制度推出20多年已汲取很多經驗，很多方面可簡化縮短，包括提早生態調查，不用縮減諮詢時間，過程由3至4年縮短至年半到兩年，檢討環評制度的報告料今年底出爐。

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相關字詞﹕環境及生態局 濕地緩衝區 濕地保育區 北部都會區

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