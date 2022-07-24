遇上即提高聲量 聽障者嘆港人認知少

劉女士現是聾人福利促進會水晶手工藝舍導師，負責教導聽障者製作水晶飾品，昨在「25分貝市集@聾星街」售賣和分享她和學生的作品。她稱「開口靠人難，幫得就幫」，自身經歷令她希望幫助聽障者。90後檔主劉小姐則患有弱聽，她寫聖經金句分享到Instagram已5年半，後來有人請她設計成卡片，曾有外國人讓她寫中文版聖經經文，送給他從中國領養的兒子。

前來市集的王小姐亦是聽障者，原靠讀唇溝通，但疫情令她無法讀唇，只能靠別人翻譯或打字溝通。她認為港人對聽障者認知不足，例如他們碰到聽障者就會提高音量，不理解他們大多靠讀唇溝通。她說市集攤位展示很多聽障者手製作品，很有意義，亦從中學到不同手語，盼其他人更了解和包容聽障者。

籌辦市集的聾人福利促進會資深社工姚姑娘稱，今次比以往活動辛苦，因沒聘請任何製作公司，場地佈置都由同事負責。她盼通過市集讓更多僱主知道，聽障者除做包裝和清潔的工作，也有很多才能和專業。聾福會主理的「25分貝市集@聾星街」昨日及今日於饒宗頤文化館展覽廳F座下層舉行。