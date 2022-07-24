灣仔海濱置鐵閘霓虹燈 訴說香港演變

他續說，建築風格從城市發展進程應運而生，而非「從邊度靚例如歐洲，就將該建築風格搬字過紙」。他說，維多利亞港是香港引以為傲面貌之一，以其負責的灣仔北渡輪碼頭畔主題區為例，項目融入本地文化，既可回顧城市演變，同時提供足夠空間讓人「actively appreciate（主動欣賞）維港」，將城市與人的關係構建於同一框架。

政府近年提倡海濱發展，並開放式管理。灣仔北渡輪碼頭畔主題區去年開放予公眾，對比其他海濱區，溫灼均稱主題區以簡潔清水混凝土和木系構築為主調，使用簡單線條、方正佈局和沉實用色；同時配備相框和霓虹燈裝飾，包括灣仔舊區街道如「灣仔道」、「巴路士街」等特色光管招牌、仿殖民時期T字形路牌及具香港特色的傳統鐵閘，並配備色彩鮮明的信箱。此外，市民可安坐宛如照片框的座椅享受前方維港景色。溫進一步解釋，項目設計初衷除提供「打卡位」，亦盼透過建築帶出昔日本港面貌，讓市民了解一磚一瓦演變，同時呼應環境，構建本港獨有建築風格。

（城市保育）