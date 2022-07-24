指凍班屬「短期止咳」 鄧飛倡東南亞內地招生

自費入讀 稱一年10萬對內地家長非負擔

由26個團體組成的「香港中學議會及十八區中學校長會聯席」上周去信教育局長蔡若蓮，建議凍結中學開班班數、按地區人口下降幅度調節派位。鄧飛昨表示，凍結班級等做法屬「短期止咳」，長遠而言當局要做好人口預測、提升教育質素，以更好應對挑戰。他建議政府同時考慮引入東南亞及內地學生，毋須提供資助，讓學生付全費在港就學，「當10萬學費一年，對很多內地家長不是負擔」。他續說，倘若本港學校一直合併或重置等，「（學校）數量急劇下降時，大家提起香港教育就想到『縮班殺校』，香港教育品牌就開始瓦解」。

教育局今學年宣布兩所官立中學合併或逐步停辦，冀起牽頭作用，予其他辦學團體參考。聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成表示，大型辦學團體相對易處理合併，包括調配教學人手至其他屬校，「辦團大，吸納（師生）相對易些」。

稱移民教師多「有潛質但未獲提拔」

至於蔡若蓮早前提及，英文教師流失情况較多，鄧飛留意到中學亦見相關情况，他相信英文教師移民後擅長講英語，易融入外國環境；又留意到移民教師多數同時是家長，身處學校架構內「有潛質升職，但未獲提拔者」，「他們（離職教師）對香港教育都沒有信心」。