洗錢集團招「傀儡戶口」 包酒店食宿完事放行

涉洗黑錢金5100萬元 12人被捕

警方在是次代號「堅陣」的行動中，突擊搜查了兩間位於尖沙嘴及北角的酒店房間，拘捕兩名集團主腦、3名骨幹成員，以及兩名「傀儡戶口」持有人，檢獲多張電話卡、銀行卡，亦有多部手機及手提電腦。警方其後在港九新界多處再拘捕5名「傀儡戶口」持有人，不排除稍後更多人被捕。被捕9男3女年齡介乎21至70歲，部分人有黑社會背景，涉嫌「串謀詐騙」及「串謀洗黑錢」。

操控30戶口涉56宗詐騙 最大刷單370萬

警方相信集團操控30個「傀儡戶口」，與今年2至7月至少56宗詐騙案件有關，包括投資騙案、網上情緣騙案、刷單騙案等，涉款逾5100萬元。該56宗騙案中，最高損失一宗達370萬元，為刷單騙案。警方亦發現該集團會租住不同酒店，每次時間十分短，以逃避追查。

警方商業罪案調查科總督察鄧國軒表示，集團通常會透過社交媒體，以「搵快錢」招攬本地人提供「傀儡戶口」，並要求他們到指定酒店留宿5至9日，其間會安排「保安」看守戶口持有人，並提供食宿，同時要求戶口持有人交出登入網上理財的相關資料，例如密碼、電話卡等，並將資料送到集團的「洗錢中心」，讓其他成員能登入戶口。之後，集團會向其他詐騙集團提供「傀儡戶口」號碼，從而收取騙款及轉走，完成後集團成員會讓「傀儡戶口」持有人離開，並以數千元作報酬。