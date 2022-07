被告梁榮燊(33歲)報稱教師,裁判官批准被告以現金1萬元保釋外出,並下令他不得直接或間接接觸控方證人,以及他曾任教兩間學校的前任或現任教職員及學生等。

控罪稱,被告今年7月20日在旺角港鐵站B4出口往「T.O.P. This is Our Place」商場地下的扶手電梯,拍攝女子X的私密部位,而該部位本來不可讓人看到,被告為了性目的或不誠實地作出上述行為,並無視X是否同意。

【案件編號:KCCC1774/22】