國際考試練習銷量增半 移民書英國最搶手

香港教育圖書有限公司董事及副總經理鄺國俅說，周末書展人流較平日多一倍，形容家長會「拖喼」來買「一棟10本（小學補充練習）」。他留意到今年國際文憑IB、國際普通中學教育文憑考試IGCSE及國際英語水平測試IELTS的練習購買人數較去年增加五成，或與應考IB人數增加、多了學生有意負笈海外有關。

教育機構：國際考試查詢增15%

培生教育國際資歷課程高級業務經理李小姐亦稱，今年家長查詢國際化考試及課程人數按年增加10%至15%，其中國際文憑IB及英國國際高中水平證書考試IAL相關教科書最熱門，惟她認為未必與移民有直接關係，「更多的是家長想讓子女早點出去讀書，反而移民要考慮的更多」。經緯文化出版有限公司負責人馮先生則說，該公司去年起已出版移民指南，而移民英國書籍的銷情最好。

有市民前往書展望獲取更多移民資訊，亦有人為海外升學做準備。鄧小姐透露有意移民，「但也要看一下什麼地方合適」，故與友人來書展看看有否相關資訊或書籍，認為書展有關移民書籍不多，網上資訊更豐富。

中四蕭同學昨到書展查看有關國際考試的書籍，她認為香港教育制度存問題，「所有嘢都要讀，但全部都（教得）不夠深入」，稱有意海外升學，因外國在選科方面較自由。她又說，以往通識科較多討論空間，但改為公民與社會發展科後避免談及敏感的政治話題，變得「好死板」。