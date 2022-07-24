稱每個時代都有限制 「愈多寫愈能對抗」

信青出於藍 「上代睇我哋都無望」

蔡瀾認為他們時代最大的限制是「賣唔出你的書」，沒有讀者，「我們先打破這個（限制）」，而作家在諸多限制下，寫出讓人們可接受及喜歡閱讀是最重要。至於本港有否作家能繼承倪匡文壇地位，蔡瀾稱與倪匡一向相信青出於藍，不相信「一代不如一代」，一定有作家能繼承。他稱自己「未出頭」時，「上一輩睇我哋都係無希望，點知都能跑出幾個」，相信即使他們有人離世，仍會有更好的年輕人寫作，給讀者新刺激，又認為有限制或會有更好作品，太過自由或會認為理所當然，沒有什麼「爭取的心」。

倘太自由 沒「爭取的心」

沈西城則認為，情况猶如問及有否人能繼承金庸的武俠小說般，形容倪匡是「絕世天才」，不是經常出現，不知將來有否天才出現，「要拍得上」亦很困難，正如無人能及李白和蘇東坡等古人。

形容檢疫「癲」 最想去大馬

現時抵港者須在指定酒店檢疫7天，蔡瀾透露這幾年無法外遊，現階段「叫我困一日我都唔肯，叫我困七日？癲㗎」。一旦取消7天檢疫措施，他首先想去馬來西亞，由於有讀者想要自己的書法作品，故計劃在馬來西亞吉隆坡、檳城，以及新加坡舉辦書法展，又主動提及現時是榴槤當造季節，更加想到訪當地。但縱未能旅行，他說仍能到處吃喝玩樂，「與幾十年的朋友聊聊天，到新餐廳吃好的東西」。他分享最近喜歡到香港瑰麗酒店的意大利餐廳，吃番茄燴牛肚及燒乳豬。