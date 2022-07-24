蔡瀾買勻全港肥叉 伴倪匡最後時光 互諾不淚送先逝一方 「我們都是帶歡樂的人」

名作家兼美食家蔡瀾昨日出席書展，談及倪匡剛從內地來港時，看到叉燒飯上有肥叉燒和滷汁，覺得是人間美食，因此在倪匡生前最後那段時間，即使自己無法經常探望倪匡，都會安排同事買叉燒給他，「問他想吃什麼他都不說，但我們都知是叉燒」。蔡瀾笑稱「全港的肥叉燒都畀我買晒」，買了幾間肥叉燒倪匡都搖頭，唯有甘棠燒鵝的肥叉燒才獲得倪匡大讚。

稱原振俠較衛斯理好看

蔡瀾引述倪匡說，「書分兩種，一種是好睇，一種是不好睇」，有趣的書沒有標準，「書賣得了就有趣」。倪匡一生出版156本小說，被問及最喜歡哪些，蔡瀾認為《原振俠》較《衛斯理》系列好看，「《原振俠》本本都好睇」。

蔡瀾又憶述，曾經有人找他投資拍《肉蒲團》，需找人寫劇本，當時他剛離開邵氏，得知倪匡身處夏威夷，立即坐飛機找他，結果二人只顧着吃喝玩樂，劇本雖寫好了，最終戲沒拍成。

指金庸大師 愧同列「四大才子」

文壇好友黃霑、金庸、倪匡均相繼離世，被外界譽為「香江四大才子」，蔡瀾說一開始就反對此稱呼，認為金庸是大師，不應與他們三人比較，他們亦不能與金庸比較。他說當「才子」很困難，以前要符合40個條件才能當「才子」，「我們根本10個條件都做不到」，包括吃喝嫖賭吹的「吹」，因不能吸食鴉片。

沈西城：原不敢高攀 獲主動邀玩

沈西城昨日出席書展活動後接受訪問時表示，從導演吳思遠口中得知倪匡離世消息時，「不知幾惆悵，飲水都無味」。他憶述1970年與倪匡於在新都城酒樓試菜時相識，當時談及自己於《新報》任職暑期工，曾校對倪匡的《女黑俠木蘭花》。兩人一見如故，倪匡把私人地址和電話寫給他，邀請他「得閒來玩」。他稱倪匡當時已是大作家，擔心予人「攀龍附鳳」之感，倒是倪匡主動邀請他吃喝玩樂。

沈認為二人性格相近，百厭靈巧和頑皮，並非一板一眼，又說友人曾幫忙算命，稱倪匡命判「四個火」，沈則是「四個水」，二人命定相制，多年來稱兄道弟。沈說倪匡有股「牛脾氣」，認定的事情絕不改變，「歪理喺倪匡把口都變真理」。

沈西城說，二人酒色財氣均大談一餐，唯獨倪匡沒教自己寫作，因倪匡認為「若無寫作天分，就要做別的事情」，亦無法教授寫作。沈笑言與倪匡命裏都有文昌星，但自己沒有天馬星，思想不夠天馬行空，不能如倪匡寫出好看的科幻小說，而倪匡命格注定是「不得了的作家」。

《衛斯理》系列膾炙人口，但沈西城稱倪匡認為寫得最好是情色小說《浪子高達傳奇》。他笑說一次倪匡喝醉，把垃圾桶錯認是美女，躺在街上抱着垃圾桶；倪匡移居三藩市後，住處裏更收藏了逾三四千段色情片段。

曾問倪封筆 「附身外星人走了」

沈曾問倪匡為何不再寫作，倪匡稱「我配額用光、飲酒配額用光、女人配額用光」，沈卻說看過其作品便知「他思想配額仲未完」。倪匡又再向他解釋「我終於發現，我的作品不是我寫的，是外星人附身在我身上指導我寫，現在外星人走了，所以我寫不出來」。沈西城笑稱倪匡一家有兩個外星人，其一是亦舒，另一個便是倪匡，「一個是火星人，一個是冥王星人」。

翻譯倪書傳海外「最佳紀念方式」

沈西城說，《衛斯理》系列中的《尋夢》結構嚴謹，有起承轉合，若翻譯成英語，在海外必能暢銷，更可拿「普立茲獎」，惟《衛斯理》系列僅《老貓》有被翻譯。他認為翻譯倪匡作品流傳海外，是紀念他的最佳方式，相信他在「外太空接收到都覺得開心」。