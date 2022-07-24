倡復常作政府半年目標 梁栢賢：混合免疫非新理論

梁栢賢昨在facebook表示，混合免疫的概念在公共衛生流行病學存在已久，流感、水痘、德國痲疹等傳染病亦有這情况，「當病毒已扎根社區，變成風土病，混合免疫基本上是一個現象，並不是什麼新理論」。

梁又說，新冠病毒已扎根香港社區，亦在世界各地廣泛傳播，成為風土病，要像天花一樣完全絕迹不符現實，新冠病毒混合免疫在香港已持續發生。他說，現時政府政策相對保守，他估計政府或擔心放寬措施會令個案飈升，但若不在夏季放寬措施，冬季爆疫時政府或難辭其咎，他認為全面復常是市民的期望，亦應是現屆政府未來6個月的目標。

認同谷針重中之重 最大危機是浪費時間

梁對本報表示，相信政府處於兩難局面，他認為「谷針」是重中之重，但混合免疫的概念亦屬正常，最大危機是浪費時間，谷針不成，反而群體免疫下降，待冬季來臨，兒童和高風險者死亡人數或更多。

翻查資料，近期有文獻提到混合免疫，如《新英倫醫學雜誌》本月初發表研究，學者分析卡塔爾逾5萬人數據，發現混合免疫的防感染及防重症有效率較高，如對Omicron BA.2的防「有病徵感染」有效率，不曾感染者打兩針為-1.1%，感染者打兩針為55.1%，不曾感染者打三針為52.2%，曾感染者打三針為77.3%。

（新冠疫情）