增7死 兩長期病者均無入院隔離 張竹君：家中有照顧者 未必要入院

連續3日逾4000個案

衛生防護中心及醫管局昨新公布7宗死亡個案，包括兩名有長期病患、發現染疫後沒入院或入隔離設施的患者，其中一名患腦退化和哮喘的94歲病人，其數名家人於7月6日確診，翌日該病人快速測試陽性，原定7月8日到指定診所求醫，但被發現在家暈倒，其後不治，法醫懷疑其死因與新冠有關。另一名89歲男子本身有腎衰竭、腦出血、胃出血和腦退化，7月7日快速測試陽性，其後核酸檢測亦驗出陽性，7月10日曾到指定診所，獲處方抗病毒藥物，7月17日不適，到那打素醫院求醫，發現有肺炎，其後離世。

兩人死後在殮房驗出陽性

另有兩人死後才驗出陽性，分別為93歲女子及64歲男子，早前分別在家暈倒，送到急症室後不治，在急症室快速測試陰性，在公眾殮房驗出陽性。

早前出現群組爆發的佛教醫院紓緩治療科病房有第三名染疫病人離世，是一名91歲女子，她於7月3日經伊利沙伯醫院急症室入院，發現患缺血性中風，7月8日轉至佛院醫院，入住早前爆疫的紓緩治療科病房，7月16日核酸檢測陽性。醫管局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業表示，患者應是院內感染，但料其死因為急性腦出血，未必與新冠有關。

張：長者病情有變應求醫

對於多名有長期病患的死者在驗出陽性後沒入院或入隔離設施，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，並非所有長期病患的染疫者都會送入院或入隔離設施，要視乎家中有否合適的照顧者，若有需要也可和照顧者一同入住隔離設施。她又說，長者病情或轉變得特別快，若家人發現長者病情有變，應盡快求醫。李立業表示，確診病人若感不適應求醫，情形較差者可到急症室，另可到指定診所或預約遠程治療。

Omicron新亞系比例趨增

張：未見嚴重性有大分別

此外，Omicron新亞系亦有上升趨勢，其中BA.2.12.1由7月20日公布佔本港個案1.5%至2%，上升至昨日公布的2.5%，BA.4或BA.5由7月20日公布佔0.5%至1%，上升至昨日公布1.49%。張竹君重申，相關亞系的傳染性較高，但暫未見其嚴重性與其他亞系有大分別。

（新冠疫情）