歲半童聞氧 4月後首現幼童重症 學者：兩成康復童有「長新冠」病徵 較多記憶轉差

根據港府前日公布的「2019冠狀病毒病第五波數據」，本港截至當日凌晨新增一宗3歲以下染疫童嚴重個案。

本報翻查紀錄發現，本港自4月19日起就沒有出現3歲以下的嚴重個案，而同年齡層上一次出現危殆個案的日期為4月22日。

歲半童氣促心跳快 入院後轉穩定

入院童增 兒科隔離牀半滿

昨日在疫情記者會被問及新增兒童嚴重個案的詳情，醫管局總行政經理李立業表示患者為一名18個月大女童，上周三（20日）因發燒、心跳快，經伊利沙伯醫院急症室入院，翌日情况轉差並有氣促，需要用氧氣，且心跳持續較快，當時被判斷為病情嚴重，隨後已穩定。

李補充，截至昨日，兒科病房隔離病牀使用率為48%。

兒童首針接種率七成多

關日華「失望」 籲風平浪靜盡快打

關日華昨在商台《政經星期六》表示，留意到近日染疫入院的兒童數目有所上升，病牀緊張，另擔心在設有住宿及特別照顧的學校出現群體感染風險。

他說，現時3至11歲兒童首針接種率只有七成多，「比較失望」，重申Omicron變種病毒並非普通感冒，兒童感染或會令呼吸系統及神經中樞系統受損，呼籲家長在疫情「相對風平浪靜」時盡快帶子女打針。

部分康復童突患濕疹等皮膚病

關日華昨傍晚在香港兒科醫學會的講座補充，在瑪嘉烈醫院、由他跟進的248名新冠康復兒童中，有45名（約18%）兒童最少出現一個長新冠病徵，當中較多人出現記憶力轉差、精神不振等症狀；另有兒童新冠痊癒後突然出現濕疹等皮膚問題，相關個案獲處方低劑量類固醇及保濕藥膏後情况好轉。

指老幼染疫者各有9%須入院

劉宇隆：兩年齡層接種率仍不理想

近日新冠患者留醫人數上升，政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨在同一電台節目說，在3歲以下、60歲以上的染疫者中，現各有約9%須入院治療，若該兩個年齡層出現爆發，將對醫管局服務造成「非常大」的負擔，而他們的疫苗接種率仍未如理想，重申港府應聚焦為相關人士接種疫苗。

明報記者

（新冠疫情）