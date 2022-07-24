農民嘆蔬果曬壞「難產」 何俊賢促助建溫室

難抵酷熱減下田 產量餘上季三成

新界本地農協會主席黃七娣表示，天氣愈來愈熱，不少年長農夫難在高溫下工作，因此減少下田。她說其位於上水的農田產量最近只餘上季的三成，而2016至17年年產10多萬斤菜，到2020年至今已減至年產4萬斤。

現時在私人農地興建溫室等農用構築物要向地政總署申請，若建築物高度超過4.57米或層數超過一層，申請人須向屋宇署提交經批核的興建圖則。黃七娣說，高度限制應提升至少1米，以助溫室空氣流通，防止細菌和昆蟲滋生。

她又說，興建一個溫室需約10萬元，農友難以負擔，建議政府助農友建設溫室，以減低高溫對農夫的影響，並吸引新人入行。

提子變「提子乾」 菜價未影響

滿記有機農場負責人何滿義說，近日天氣炎熱令蔬菜生長較慢，也有提子遭曬乾；同時農夫亦減少落田，「站着也出汗，中午都不敢落田」，令他的農場蔬菜銷量比上季少一半。他說，菜價未必受天氣影響，例如本地莧菜仍售20多元一斤，他解釋加價未必有人買，須視乎需求。

何倡放寬建築限制 增緊急基金

海外入口果菜商會會長吳永恩表示，內地氣候與港不同，目前內地農產品未受天氣影響，蔬菜供應充足，加上本地菜佔整體蔬菜供應分額少，料菜價不會因華南酷熱而有太大波動。

何俊賢表示，漁農署設緊急救援基金支援受廣泛天災影響的農戶，惟援助金額少，只資助種子成本，收入及薪金損失未能補償，故促請當局增加緊急救援基金，並擴至支援局部受影響的地區，以及放寬農地建築高度限制，幫助農友設風雨棚和溫室。