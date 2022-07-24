連續14日熱夜破紀錄 上水38.2℃冠全港

料周五驟雨稍降溫

天文台前日預料昨日大暑最高氣溫或達36℃，結果只錄得最高34.9℃，比前日最高35.6℃為低。天文台科學主任何樂平向本報表示，昨日中午雲量較前日多，風力亦較前日強，令氣溫比前日稍降，因此昨日最高氣溫與天文台前日預測的 有些微偏差。雖然如此，今年大暑仍是有紀錄以來最熱。

元朗37.7℃破7月最高溫紀錄

新界氣溫昨日顯著較市區為高，根據天文台數據，兩個氣象站的最高氣溫破紀錄，其中上水氣象站昨最高氣溫為38.2℃，除了是全港最高溫地區，亦超過前日剛刷新的紀錄，成為2004年有紀錄以來最高溫；元朗公園氣象站昨日最高氣溫達37.7℃，也打破了2019年創下的7月最高溫紀錄。此外截至前日，本月已錄得連續14天熱夜，打破2020年創下的連續熱夜紀錄。

天文台預測未來9天氣溫介乎28℃至35℃，何樂平重申7月餘下日子將持續高溫，本周初氣溫將達35℃或以上。雖然如此，天文台預測周五起至下周日（31日）本港局部地區有驟雨，下周一亦有幾陣驟雨，周五至下周一預測最高氣溫稍降至33℃至34℃。