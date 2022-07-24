西貢上山下海兩死 青年橋嘴島游水溺斃 34.9℃最熱大暑 山客蚺蛇尖中暑亡

昨午1時許，52歲蔡姓男子在西貢蚺蛇尖行山時疑中暑，陷入昏迷，同行友人報警，蔡由飛行服務隊直升機救起送往東區醫院，證實死亡。另外，昨午3時許，4男2女到西貢橋嘴島郊遊，其間一名22歲施姓男子懷疑趁其他友人潛水時獨自游水遇溺，友人報警，消防蛙人其後到場發現施，他被救起時已陷昏迷，送院搶救後不治。

醫管局：6至7月接9宗中暑

急症醫生：未見送院特別多

醫管局表示，由昨日零時至昨午5時，公立醫院急症室收到兩宗中暑個案，今年6月至7月累計共收到9宗中暑個案。昨日懷疑行山中暑死亡的男子，送往急症室時已告不治，未納入為昨日中暑送院個案。

急症科專科醫生馮顯達表示，暫未見特別多人因中暑而送院，近日一般到醫院求診的個案為熱衰竭，熱衰竭病人多數清醒但感頭暈疲倦，中暑者則會神志不清，後果更嚴重。馮認為運動行山中暑可避免，市民平時需做好身體管理，定時做運動，令體質可抵受酷熱天氣，此外出發前亦要多喝水和有足夠休息。

醫生：游水有一定運動量 亦可中暑

馮又說，如有服用藥物如抗敏感、傷風感冒和利尿的藥物，會影響身體排汗系統，不宜在炎熱下做運動；此外從室內轉到炎熱的戶外活動，身體要有適應期，建議炎熱天氣前兩星期要做運動，循序漸進讓身體調節。馮又表示，游泳中暑風險比陸上運動低，惟酷熱天氣可致水溫上升，而且游泳亦有一定運動量，因此游泳亦有可能中暑。

雷雄德說，當外在環境太熱，身體未能及時排汗散熱時，便會出現中暑這類「熱疾病」，而往蚺蛇尖的路徑甚少遮蔭地方，如非運動員或經常跑山的人，或未能適應高溫而中暑，他認為昨天不宜到蚺蛇尖行山。

他表示即使精英運動員，到熱帶地區做運動亦需7日適應炎熱天氣，普羅大眾更需14日，因此在酷熱天氣下做運動必須量力而為。

雷解釋，中暑是一個過程，患者會先出現眼花，脈搏微弱、流冷汗等徵狀，但普遍人缺乏安全及風險管理意識，提醒市民應注意自己身體有何變化，一旦出現以上症狀應立即休息，即使已完成一半路程亦應「懂得放棄」及折返。同行的人可為患者冷敷，或用衣物、傘等為他遮蔭，以協助降溫。

雷雄德：行程應按體能最差者計劃

為避免出現「熱疾病」，雷建議行山者應多喝水，以防脫水。他又說，穿著短衫短褲反而會令陽光直接照射皮膚，增加中暑風險，故應穿著長袖、淺色、透氣的衣物。

他又建議計劃行程時應以同行中體能最差的人作基準，從而調整路線難度，例如到訪水塘、樹林等有遮蔭的地方，而非「光禿禿」的山徑。

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