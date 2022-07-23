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2022年7月23日星期六
港聞二
副局政助新19人名單 8有政黨背景 4新民黨3民建聯1經民聯 狄志遠：予人政治分贓之感
曾處理理大衝突 警前指揮官卓孝業任保安副局
張國鈞前議助丘應樺前同事 任兩人政助
李家超：有責打擊污染新聞工作破壞分子 新聞獎頒獎禮致辭提國安 記協：嚴重指控促解釋
公院新冠牀倍增 非緊急服務勢再削 醫局啟第二階段應變方案 社協籲加強公私營協作助分流
李家超首召專家顧問會 「意見有助決策」
外展隊每周為院友打針 盼9月三針接種率至少五成
虐3童員工囚約7月 官斥辱兒欠悔意 童樂居第二宗認罪 求情稱不再做幼兒工作
掟磚案下月判刑 控方稱黑衣人衝突煽動者
涉無牌經營 「願榮光咖啡館」：申請未批
友駕車撞欄 警長接手同涉酒駕被捕
「計錯日子」押後判 官准寇鴻萍保釋
5非禮案底漢認侵犯11歲女候判 狎童積犯加刑修例 官令控方交代進度
鄧飛：男生限短髮因較大汗 林澤駿：多汗女生須限短髮？
公務員局承諾檢視調薪機制 滯後數據框架不變
通關無期旅遊書平賣 書商轉推投資書保命
綠置居蚊型盤將減 何永賢：不會停建
海洋公園主席：歡迎中央再送熊貓
景泰苑裝修合謀定價 3公司共罰360萬
中三生夢寄神舟 航天員拍片回信
大灣區航空今首航 旅團不夠客未成行
推4幼園新校舍優先供搬區 校長：不治本
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【Emily】報業公會獎特首主禮 明報9獎 李家超話每日睇報紙 散墨味愛實感
【Emily】再有高官調動 黃少珠任工貿署長 李佩詩任社署署長
【Emily】六合彩「復常」一周3次 暑期金多寶有得攪
【Emily】田二少赴小學畢業禮 遇生命小鬥士
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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